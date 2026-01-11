旅外台人喊「德國5度」比台灣暖 一票網點頭：不舒服

有旅外台人說德國5度都比台灣暖，引發許多網友的討論。（示意圖／東森新聞）





入冬首波寒流日前侵襲台灣，讓許多民眾直呼「好冷」。就有網友表示，他在德國遇到5度低溫，也不會像台灣的冬天這麼不舒服，穿再厚的外套都檔不住的感覺。此文一出，引發許多網友的熱議，有人認為台灣的冬天真的比許多高緯度國家還不舒服，也有人認為台灣比較冷的說法真的太誇大。

歐陸冬天只有爽 台灣冬天不舒服

原PO在PTT發文表示，他在德國5度出門真的還好，環境乾爽也沒什麼風，穿外套反而有一種很舒服的溫暖，台灣濕冷就算了風又大，只要吹到風，就真的很不舒服。

廣告 廣告

原PO認為，台灣離海洋太近，冷空氣都是含有水份的冷，穿外套也擋不住，他很難說明那種感覺，去過內陸廣大的國家就懂了，「歐陸冬天，只有爽」。

兩派網友論戰

網友對此在推文中回應表示，「這種就是體感冷」、「外套會吸水氣，保暖效果差，不舒服的冷」、「潮濕氣候就是垃圾，夏天冬天都一樣不舒服」、「台灣本來就體感很冷，比北歐冷，一堆人不信」、「濕度本來就會造成，體感溫度比實際更低」。

但也有網友反駁，「那只是不舒服，不是真的比較冷啊」、「不要把乾冷講得多美好，你不塗個凡士林、綿羊油，皮膚會開始裂」、「只有台灣人會覺得全世界只有台灣冬天是濕冷」、「連下雪都沒有的國家一天到晚說濕冷世界最，冷其實蠻好笑的」、「我有看過吉林大學的人，冬天寒流來台灣穿短袖短褲」。

氣象專家解答

氣象專家林得恩曾經表示，當空氣越潮濕，其熱導率就會愈大，潮濕的空氣不僅會把衣服上的暖空氣層排擠掉，失去原先的保溫作用；同時，水氣的蒸發作用也會帶走更多環境的熱量，使得體感溫度更低於環境溫度，人就會感覺越冷，這是「濕冷」，根據統計研究顯示，當相對濕度每增加10%，人的體感溫度就會降低1℃。

更多東森新聞報導

下週變天回暖！高溫直飆27度 好天氣持續到週末

0度線逼台！今晚冷氣團壓境「凍到下週一」

才剛喊漲！好市多會員又推限購 掀2派論戰

