旅外急難求助別ＮＧ ２分鐘搞懂駐外館處「責任範圍」

說到做功課，海外遇什麼狀況，才符合撥打急難救助電話的標準，駐外館處也能提供實質協助呢？像是「護照遺失」，目前也是急難救助案件的最大宗。外交部也提醒遭逮捕、或遇上天災戰亂，這些都沒問題；但若是生病就醫、財物遭竊、甚至缺錢花用，外館無法代叫救護車或報警，更不是提款機。

護照遺失是旅外急難救助最大宗。（圖／TVBS）

外交部緊急聯絡中心與駐外輪值人員，每天都會接到各式各樣的求助電話，但有些請求其實超出了駐外館處的責任範圍。根據外交部統計，2025年前11個月，處理最多的急難救助案件首推「護照遭竊或遺失」，高達2600多件；其次是國人觸法、遭逮捕或拘禁，以及遇劫、遭竊或遭詐騙，相關案件也都超過400件。

許多民眾在國外遺失護照時，第一時間往往會直接衝向駐外館處，但這其實是錯誤步驟。外交部領務局影片指出：「錢包、護照不見，先去警察局報案。」正確程序應是先向當地警察機關報案，取得報案證明後，再前往駐外館處申請補發護照或「入國證明書」。

旅外護照遺失，外交部提醒先向當地警方報案，再赴駐外館處申請補發。（圖／TVBS）

至於什麼情況才真正適用急難救助？像是先前發生雲林民眾在阿布達比機場遭武警帶走的案例，若國人遭逮捕、拘禁，經外國政府同意後，外館人員可行使領事探視權；此外，若遇上天災、事變、戰爭、內亂等不可抗力事件，也都在駐外館處的協助範圍內。然而，民眾必須釐清的是，生病就醫應尋求醫生協助，報案則需找警察，外館人員「不會治病、也不會辦案」。

外交部領務局影片模擬情境指出：「好痛喔，該在怎麼辦？我查到附近有提供翻譯服務的醫院，我也請外館人員提供附近醫院，以及翻譯人員參考名單。」這意味著，外館雖然無法代為報警或叫救護車，但可以協助聯繫家屬、親友或雇主，並提供當地醫師、醫院、律師或專業翻譯人員的參考名單。

駐外館處非提款機，缺錢花用可透過外館帳戶協助轉交親友匯款。（圖／TVBS）

另外，針對旅費不足或遭竊的情況，外館也並非「提款機」。外交部領務局影片建議：「別緊張，可先請家人匯款過來，再考慮返台就醫。」若遺失錢財，民眾應先聯絡親友，將款項轉帳至外交部或駐外館處的指定銀行帳戶，駐館處在確認收到款項後，才會協助將現金轉交給當事人。外交部呼籲國人釐清急難救助的適用範圍，讓有限的外交資源能真正幫助到有緊急需求的國人。

