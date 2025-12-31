旅外有望趕上1月經典賽開訓? 曾豪駒:兩週內有答案

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

經典賽台灣隊，1月15號開始，將在高雄國訓展開第一階段集訓。外界關注，包括旅美小將鄭宗哲、旅日投手徐若熙、打者林安可等人，能否如期報到參與訓練。對此，今天（31）總教練曾豪駒表示，相關選手計畫都有提報給母隊，預估一到兩周內就會有答案。

WBC台灣隊總教練曾豪駒 vs.球迷：「去年(12強)就是打出了，很多、很感動的每一刻。」球迷拿著棒球、帽子，近距離跟經典賽台灣隊總教練曾豪駒簽名、互動，超級開心。2026WBC經典賽進入倒數，曾豪駒出席代言活動，親曝選手的集訓規劃。WBC台灣隊總教練曾豪駒：「都已經有公布，(集訓)第一階段大概就是從，一月中然後開始去集訓，集訓到過年前，然後第二階段是從過完年後，然後到二月底，結束完之後，因為2/26、2/27有兩場交流賽。」

廣告 廣告

旅外球員能趕上經典賽開訓？ 台灣隊龍貓總教練「這樣說」

WBC台灣隊總教練曾豪駒出席代言活動。（圖／民視新聞）

再過半個月就要開訓了，外界關注包括旅美好手鄭宗哲、林家正，轉戰日職福岡軟銀鷹的投手徐若熙、西武獅打者林安可，以及2025年最後一天，跟樂天桃猿簽下8年1.8億大約的林立等人，能否如期報到？WBC台灣隊總教練曾豪駒：「目前掌握到的一個資訊是，宗哲這邊參賽是沒問題的，我們都有把我們的訓練計畫送給(日職)球團，球團也會審慎去評估，那我們相信在這一兩個禮拜，就會有好消息這樣。」強調日本球團在兩周內應該會有答案，至於林立僅回應"該出現的人就會出現"。除了加快集訓腳步，這回經典賽情蒐小組也早已啟動，近日更宣布加入蔡鎮宇、蔡明晉等多位中職退役球員。

旅外球員能趕上經典賽開訓？ 台灣隊龍貓總教練「這樣說」

曾豪駒。（圖／緯來體育台）

WBC台灣隊總教練曾豪駒：「情蒐有很多數據，數據需要專業人士來解讀，目前看到的很多技術人員，就是像球員出身的球員他們加入，也是希望說到時候，整個資訊進來之後，能夠透過他們的消化，然後傳達給球員跟教練這樣子。」肯定情蒐團隊在專業判讀與場上應用的深度，繼12強奪冠後，盼望這次經典賽再度發揮功效，邁向世界巔峰。





原文出處：旅外球員能趕上經典賽開訓？ 台灣隊龍貓總教練「這樣說」

更多民視新聞報導

「台灣隊長」陳傑憲魅力無法擋！獲年度最佳男運動員獎身穿帥氣皮衣領獎

12強台灣隊超級風光！獲特別獎等4大獎項！曾豪駒奪最佳教練獎

體育運動精英獎揭曉 陳傑憲、黃筱雯分奪最佳男女運動員

