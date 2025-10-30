旅外球星有望+1！日媒曝龍之子徐若熙「軟銀、火腿」皆有興趣

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中華職業棒球大聯盟於10月29日宣布，味全龍24歲投手徐若熙已正式申請海外移籍制度（Posting System）。這位擁有最快球速達158公里的火球右投，是近年台灣最受矚目的年輕投手之一，早在宣布申請旅外之前就引來許多球探前來觀察，包括日本火腿與軟體銀行鷹皆傳出啟動招募調查，若後續美職也加入招募，將掀起一場跨國爭奪戰。

中華職業棒球大聯盟於10月29日宣布，味全龍投手徐若熙（24歲）已正式申請海外移籍制度（Posting System）。（圖／翻攝自味全龍臉書粉專）

徐若熙於2019年以首輪指名加入味全龍，職業初期歷經手肘清創與韌帶重建兩次手術，但他以毅力克服傷勢，2023年重返巔峰，率隊奪下台灣大賽冠軍並獲選MVP。本季（2024年）出賽19場，拿下5勝7敗、防禦率2.05，展現頂尖的先發穩定性與壓制力。

徐若熙表示，從高中時期便懷抱旅外夢想，但當時自覺實力與身體條件仍不足，因此將夢想埋在心中。「雖然季末就知道有機會挑戰，但一開始還沒下定決心。這一年我學會了如何在狀態不佳時調整自己，這成為我決定申請的關鍵。」他也強調，未來無論加盟哪支球隊，「都絕不會鬆懈，一定全力以赴。」

對徐若熙旅外的決定，味全龍總經理丁仲緯表示支持，也感謝他多年來的貢獻，祝福他的夢想順利實現。

根據多家日媒報導，日本火腿球團本季已派球探多次前往台灣觀察徐若熙，並將他列為潛在補強對象。火腿近年積極延攬台灣投手，陣中已有古林睿煬與孫易磊兩名台灣球員，顯示對台灣戰力的高度重視。

同時，福岡軟體銀行鷹也被證實對徐若熙展開調查。軟銀編成育成本部長兼球探部部長永井智浩多次親赴台灣觀察，並對他給予極高評價，視其為「具備世界級水準的年輕投手」，也有計畫將他納入邁向3連霸的先發戰力之中。



