旅天下前9月淨利增24%！拚明年Q1上櫃「目標破百門市」 暫定發行價出爐

​旅天下（6961）上櫃申請案已正式獲櫃買中心董事會通過，為公司邁向資本市場的重要里程碑。旅天下董事長李嘉寅表示，旅天下預計於2026年第一季正式掛牌上櫃，發行價暫定每股58元。為配合初次上櫃作業，公司辦理現金增資320萬股，公司將提供15%新股給員工認購。對於未來門市的拓展，李嘉寅也回應「明年目標破百間店」。

營收略降、獲利創新高，旅天下憑什麼逆勢成長？

旅天下表示，今年前9月稅後淨利達9,586萬元，創歷史同期新高，年增24%，每股盈餘（EPS）達4.06元。累計2025年前3季合併營收為32.4億元，略為衰退5.97%，主要受到市場結構變動與消費模式調整影響，但透過產品調整與團隊營運效率提升，成功推升整體獲利表現，展現穩健經營實力。

為何選擇此時掛牌上櫃？旅天下的策略是什麼？

旅天下副總經理許哲郎表示，目前雄獅旅遊持股約3成，並占2席董事席次。旅天下為尋求轉型，決議走向資本市場掛牌上櫃，待成功掛牌後，將積極尋求旅行社相關併購、整合與投資合作案，同時全力爭取華航、長榮航機位，以擴大產品線、增加市場彈性。

廣告 廣告

許哲郎指出，旅天下原作為雄獅旅遊的子公司，為區隔市場定位，主要經營中南部旅客並與廉價航空如虎航、酷航合作。但在上櫃獨立營運後，將積極拓展國籍與國際航空合作，全方位取得航線資源，優化產品組合，朝向「全航線、多市場」布局邁進。

旅天下董事長李嘉寅。（資料照，旅天下提供）

門市布局如何成為旅天下的競爭護城河？

許哲郎分享，旅天下目前全台共有77家實體門市，其中1家為台北直營店、3家試營運中，其餘均為加盟店，是全台擁有最多實體門市的旅行社品牌。預計明年全台展店可達100家，未來3至5年擴增至156家，挑戰「每個鄉鎮至少一家門市」的長期願景。

他進一步說明，旅天下深耕中南部多年，高雄出發的旅遊產品更是營運重點。為補足北部服務缺口，接下來將以北部展店為主軸，許哲郎指出，雖然線上旅遊產品多元，但當旅客遇到問題時，仍需線下門市提供面對面的專業協助，這正是旅天下的差異化優勢。

據《科技新報》指出，目前旅天下營收結構中，日韓占比約50%、歐美亞非約25%、東南亞約15%，其餘約10%，未來公司將持續擴增歐美亞非線產品，以提高市場廣度。目前毛利率維持在9%至10%，其中同業訂單占94%，直售產品約占6%。許哲郎表示，為優化產品健康水位，旅天下預期未來3至5年將把直售產品比重由6%提升至10%。

許哲郎也提到，全球旅遊市場正面臨激烈競爭與消費模式轉變，旅天下選擇以加盟模式作為核心經營策略。目前許多小型旅行社有意成為加盟商，藉由旅天下提供的行銷、客服與系統支援共同成長。

展望未來，旅天下如何在資本市場開啟新篇章？

「上櫃只是新篇章的開始」，李嘉寅表示，公司將持續秉持透明治理與穩健經營原則，回饋股東並創造長期價值。未來將整合供應商資源，強化數位科技應用與門市服務效能，拓寬產品線，打造更具韌性與高度的旅遊產業新格局。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

