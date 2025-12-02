旅天下將轉上櫃 明年門市破百家

旅天下董事長李嘉寅。（本報資料照片）

穩坐全台加盟旅行社龍頭，旅天下上櫃申請案獲櫃買中心通過，預計明年首季掛牌。旅天下董事長李嘉寅2日表示，目前全台共有77家門市，還有3家門市在是營運，看好旅遊業持續整合，希望吸引更多地區旅行社加盟，預期明年突破100家，中長期則朝150家挺進。

旅天下預計明年首季興櫃轉上櫃，發行價暫定為每股新台幣58元。受到市場結構變動與消費模式調整影響，旅天下今年前9月合併營收32.4億元，較去年同期衰退5.97％，但稅後淨利增至9586萬元，創下歷史同期新高，年成長達到24％，每股盈餘（EPS）4.06元。

李嘉寅說明，前3季營收表現略為衰退，主因去年提供較多獨包的郵輪及包機產品，今年有比較保守一些，改變策略導致營收下降，不過獲利轉強。目前旅天下營收占比中，仍以日本線50％最高，東南亞約15％，其中越南成長最為強勁，歐美比較少，大概只有20％。

李嘉寅表示，台灣目前有超過4千家旅行社，競爭高度分散，但就像社區藥局一樣，開始走向整合之路，旅天下以加盟模式擴張，吸納中小型旅行社加入版圖，以更具規模化的方式經營，但「重質不重量」，也會慎選加盟業者體質，讓品牌更加穩固。

旅天下目前門市多在中南部，主要因店租較低、加盟意願高，但隨著中南部加盟量能飽和，現階段展店重心將轉向桃竹以北，逐步拉高北部占比，但仍會強化高雄出發商品，鞏固南部市場滲透率。

李嘉寅指出，旅天下開業初期，多數依賴雄獅商品供應鏈，並以低成本航空為主力，不過在取得長榮與華航的機位資源後，具備自行組裝產品的條件，在明年興櫃轉上櫃後，期待在資本市場助力下，與中大型旅行社開展業務與資本合作，讓營運範圍擴及全球市場。