旅天下掛牌倒數！EPS衝4元創高、淨利年增24% 明年1月上櫃前最強成績單

旅天下聯合國際旅行社（6961）今24日舉行上櫃前業績發表會，預計將於 2026 年 1 月掛牌上櫃。公司同步公布營運成績，2025 年前 9 月稅後淨利達 9,586 萬元，年增 24%，創下歷史同期新高，每股盈餘（EPS）達 4.06 元，獲利表現亮眼。

雖然前三季合併營收為 32.4 億元，因市場結構轉變與消費行為調整，較去年同期小幅下滑 5.97%，但旅天下透過產品結構優化、加盟體系規模化，以及營運效率提升，有效推升整體獲利能力，展現穩健的經營韌性。

旅天下指出，公司首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」持續發揮效益，不僅加速全台門市布局，也同步深化數位管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導與支援能力，成為帶動獲利成長的重要關鍵。

展望明年營運，旅天下副總許哲郎表示，成長動能將聚焦在「機位採購擴充」與「加盟門市展店」兩大主軸，全面拉開長、短程產品布局。預估 明年整體機位供給可望成長約兩成。過去以廉航包機為主的產品策略，未來將進一步強化與國籍航空合作，尤其在長程線機位取得上，將成為推升營運成長的關鍵引擎。

旅天下也強調，上櫃不僅是企業發展的重要里程碑，更是邁向制度化經營與產業共創的新起點。公司期許「旅天下」不只是單一企業品牌，而是持續整合供應鏈、深化通路合作，朝向同業共享的旅遊平台邁進，推動整體旅遊產業的長期升級與成長。

以「共好、共享、共利」為核心理念，旅天下定位為「旅客的旅遊好鄰居」，透過全台門市打造具高度體驗感的一站式旅遊服務平台，從行程諮詢、機票訂購、護照與簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借等服務一應俱全，讓旅遊準備流程更貼近日常生活、輕鬆又便利。

此外，旅天下也持續活化門市空間的多元運用。未來門市除作為旅遊諮詢與銷售據點外，還將結合品牌行李箱展示、旅遊講座等規劃，打造更具互動性與體驗感的服務場域，藉由實體展示與主題活動，強化與旅客的溝通連結，提升門市附加價值與整體營運效益。

在產品策略方面，旅天下持續推動旅遊產品的多元化與國際整合，涵蓋團體旅遊、自由行、主題行程、郵輪與河輪，以及獎勵旅遊客製化方案，並攜手國際航空公司、海外地接社與在地供應商，持續擴大產品深度與廣度。透過加盟模式與全球在地旅行社共享資源、加速拓點，逐步打造具規模化、系統化與國際連結力的旅遊平台。

