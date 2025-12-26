旅天下明年1月上櫃，董座李嘉寅：旅遊已是國人生活一部分 … 2026年市場更好，想揪大型旅行社合作

旅天下（6961）周三（12/24）舉辦上櫃前業績發表會，預計於 2026年1月掛牌上櫃。旅天下董事長李嘉寅表示，旅天下2025年1~9月稅後淨利達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高，每股盈餘（EPS）達4.06 元，展現穩健獲利能力。 旅天下累計今年前3季合併營收為32.4億元，雖因市場結構與消費模式調整，較去年同期小幅下滑 5.97%，但公司透過產品結構優化、加盟體系規模化及營運效率提升，成功帶動整體獲利表現持續成長。 為配合初次上櫃作業，旅天下辦理現金增資320萬股，發行價暫定為每股58元，其中開放15%給員工認購。

李嘉寅說明，旅天下是以首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，持續擴大全台門市，目前在全台有77家門市，是擁有最多門市的旅行社。

他表示，旅天下以「共好、共享、共利」為核心理念，定位為「旅客的旅遊好鄰居」，未來期望在全台300多個鄉鎮都有一間門市。

第3代店可拍照 滿足出遊需求

他指出，旅天下的門店已進入第3代，將空間打造具高度體驗感，並提供一站式旅遊服務平台，從行程諮詢與銷售、機票訂購、護照與簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借，甚至在較大的門市還可以拍照，全面滿足消費者旅遊出行的各項需求。

旅天下在疫情後業績逐年攀升，直接受惠於爆復性旅行。對於未來展望，李嘉寅強調：「出國旅遊已是國人生活的一部分，去年出境人口1680萬，今年會超過1800萬人次，明年會多少？應該比今年更好。」

「現在機位及航點都在增加，因客源多、需求多，他很樂觀看待明年出境人口會成長，「我們獲得國內及外籍航空公司的支持，在過去都以北部為出發地，現在台中、高雄、台南，甚至花蓮都能出發，機位供給多，我對明年營收動能樂觀，旅天下會持續成長。」

旅天下董事長李嘉寅,6961

▲旅天下董事長李嘉寅看好明年旅遊市場。圖／蕭芃凱攝

明年百間店 希望更多人加盟

旅天下的經營模式是以加盟為主。旅天下發言人許哲郎表示，今年底旅天下在全台會突破80家門市，明年會開到100家目標，「每年的展店速度蠻快，最主要是店主會想要再展店。」

他說明：「旅行社是服務導向，加盟店會有保障商圈，10~15萬人，現在中南部較飽和，未來展店會以雙北為主，5年內目標是突破156家。」

至於同樣是加盟的同業競爭，他分析，全台有4197家旅行社，旅天下一直以旅遊同業為合作對象，「整合產業只有旅天下一家來做就太小，希望有2~3家，甚至更多同業來做加盟，如同4大超商，概念是相同的。」

為什麼旅行社要加盟旅天下？他指出，過去旅行社多是單打獨鬥，現在是團隊合作，「每個加盟商都是一家之霸，像各地理事長、第二代等，在這行都做很久了，我們希望和加盟商一起發揮協同團隊作戰力量，並且品牌化，讓消費者在選擇旅行社時更安心。」

李嘉寅補充：「進入資本市場後，未來可以整合中大型的旅行社，尤其是大型旅行社，但偏重某些區域，如日本、歐洲等，將他們整合在一起是有機會的；我們可以共同來做，或是互相持股，大家共同發展，絕對可以提升未來營運。」

到澳洲開旅行社 想帶外國人來台旅遊

旅天下不只深耕台灣，更放眼國際。李嘉寅表示，旅天下與深耕紐澳40年的鴻大旅行社，在澳洲共同成立「鴻大旅天下」（Unitiger）品牌，「這是第一家，未來在國外還會有這種模式。」

「從第一天開業，我就認為全世界生意都要做。」目前，旅天下銷售的旅遊商品涵蓋全球，日本占營收5成，長程線占2成8（產值高、毛利好）、韓國5.99%，其它1.33%。

他期許未來能將外國人帶進台灣旅行，他說：「這是我一直想做的事。」





