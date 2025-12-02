旅天下明年Q1轉上櫃 明年目標門市破百家

旅天下董事長李嘉寅表示，預計明年第1季正式上櫃掛牌。（圖／林榮芳攝）

旅天下（6961）11月已通過上櫃申請，董事長李嘉寅今(2)日表示，預計12月下旬舉行上櫃前法說，2026年第1季正式上櫃掛牌。旅天下為全台門市最多的旅行社，目前加盟店共77家，預計明年即可突破百家。

旅天下於今年9月17日正式向櫃買申請上櫃，11月通過申請。李嘉寅表示，預計明年第一季正式掛牌，由於今年包機、包銷的量體做比較少，今年則多採分銷方式，1~9月營收比去年同期掉一點點，不過，透過產品調整及團隊營運效率提升，仍成功推升整體獲利表現，整體獲利還可以。

旅天下前三季合併營收32.37億元、年減5.29%，仍創同期次高，營業利益9840萬元、年增12.15%，配合業外收益2020萬元、年增達91.11％助攻，歸屬母公司稅後淨利9586萬元、年增24.37%，均創同期新高，每股盈餘4.06元。

李嘉寅也表示，目前旅天下的門市截至今日共有77家，3家試營運，年底會達到80家，目標明年即可突破100家。

他也提到，台灣旅行社還是很凌亂，目前有4000多家旅行社，這幾年旅天下整合小公司，掛牌後也可能跟中大型同業整合合作，共享共利，他也強調，跟同業不是競業關係，而是合作關係。

旅天下目前店共77家門市。圖為旅天下經營團隊（圖／林榮芳攝）

旅天下副總許哲郎表示，目前雄獅持股約3成，並占2席董事席次，旅天下為尋求轉型，決議走向資本市場掛牌上櫃，並預計待成功掛牌後，尋求旅行社相關併購、整合、投資合作案，積極爭取華航、長榮航機位擴大產品線。

許哲郎也解釋，原本旅天下作為雄獅子公司，為與雄獅區隔產品線，專門經營中南部在地遊客，並以廉價航空如虎航、酷航作為主要合作對象，但未來掛牌獨立營運後，旅天下將會積極拓展國際產品線，全方位取得機位。

許哲郎補充，旅天下目前產品日韓旅遊占比50%、歐洲亞非占25%，再來是 10~20%的東南亞，未來期望擴增歐洲亞非線的產品，現在毛利維持9~10%，其中94%為同業訂單、6%為直售產品，為優化產品健康水位，未來 3~5年以直售產品為主，期望能從6%提升至10%。

