旅天下樂觀看明年旅遊市場 加盟破百家

旅天下董事長李嘉寅。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕旅天下(6961)上櫃申請案已獲櫃買中心董事會正式通過，預計明年第一季上櫃交易，董事長李嘉寅指出，在出國旅遊已經是國人標配下，預估出境人次不會往下降，且在航空公司機位增加，樂觀看待明年旅遊市場表現，而旅天下目前直營店1家，加盟店76家，再加上洽談中的店家，預計到年底加盟店有80家，明年突破百家，而未來中期目標是台灣各鄉鎮都有一家旅天下旅行社。

旅天下首創門市通路及產品雙加盟商業模式，而為配合初次上櫃作業，旅天下辦理現金增資 320 萬股，發行價暫定為每股 58 元，其中，提供15%給員工認購。

李嘉寅指出，上櫃交易是邁向資本市場的重要里程碑，掛牌後會有更多突破，目前加盟主以中小型旅行社為主，未來可望吸引中大型旅行社加入，旅天下與旅行社不是競爭關係，而是秉持「共好、共享、共利」的核心精神，與旅遊同業合作與資源整合，致力打造開放、互助的旅遊產業生態系。

李嘉寅說，在公司規模逐漸放大下，未來會跨足獎勵旅遊市場，而旅天下目前加盟與直營店的營收比為93:7，希望未來達到8:2。

旅天下前三季合併營收為 32.4億元，較 2024 年同期略為衰退 5.97%，主要受到市場結構變動與消費模式調整影響，但透過產品調整、團隊營運效率提升，稅後淨利達0.95億元，創下歷史同期新高，較 2024 年同期成長 24%，每股盈餘(EPS)達 4.06 元。目前日本地區佔營收比50%，長程線約25%，東南亞約15%。

