旅客停留僅「0.69天」多無過夜需求 石門旅館開發必要性遭質疑

環境部昨（8）日辦理「石門旅館」環評第三次初審。這起開發案位在新北市石門區，占地約5公頃，位於北海岸風景特定區以及海岸保護區內，離知名景點白沙灣不遠。由於交通部觀光局資料分析北海岸旅客多無過夜需求，平均停留天數僅0.69天，住宿也已趨近飽和，環委要求開發單位重新評估必要性，決議補件再審。

北海岸旅客平均停留0.69天 環委質疑蓋旅館必要性

台中建商鉅晟建設提出「石門旅館」開發計畫，規劃在新北市石門區興建渡假飯店及別墅。此案早在2023年1月首度進入環評初審，第三次初審已是時隔三年後。

昨（8）日，會議主席、環評委員黃志彬在開始審議前提醒，這案歷經三屆環委，可說是「一屆審一次」。本案基地面積約5公頃，開發範圍位於北海岸風景特定區以及海岸保護區內。開發單位說明，石門旅館規劃分成A、B兩區，分為觀光型住宿與長住型旅館機能，將開發地下二層到五層，規劃共288間房。

開發單位引述交通部觀光署統計，2019年北海岸觀光風景區客房需求為2112房，截至2018年底北觀風景區住宿設施共2066房，供給量趨近需求量。不過疫情後的2020～2023年，遊客人次僅小幅成長，北海岸旅宿發展已遲滯。

開發單位又引觀光署資料指出，因為鄰近北北基大都會近郊，交通發達，多數北海岸遊程以單日往返為主，統計北觀風景區平均旅遊天數只有「0.69天」。因此強調，北海岸住宿設施主要集中在金山、三芝，周邊的石門區缺乏旅宿設施，只要持續推廣、行銷多元的「深度體驗」旅遊，預期可以延長旅客停留時間，提升旅館需求。

環委聽完越發質疑，環委游繁結直言，「你（開發單位）拖到現在，想必沒有急迫性。旅遊分析也沒有過夜條件，為什麼要設旅館？」

排水下游就是白沙灣 旅館污水處理受關注

除了開發必要性，環評委員也關注說明書中的用水、污水排放問題。旅館營運階段用水量估計每日2萬8082立方公尺（CMD）、減去省水及回收水2萬7367CMD，計畫的用水量僅有715CMD，也將在南北側各設置一座污水處理廠，共提供370CMD之處理量。環委黃志彬指出，用水量與污水處理量有落差，應說明剩下的污水該如何處理。

另外，由於排放點下游緊鄰白沙灣，屬高環境敏感及高使用強度水域，有居民於環評前公開說明會中，針對污水排放表示疑慮。

專案小組決議補正再審，要求開發單位說明興建旅館必要性及需求性，且針對石門區觀光旅客供需，具體說明本案於北海岸地區之市場定位，並同步加強開發後整體景觀生態融合，本案也成為少數進入第四次初審的開發案。