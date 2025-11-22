「旅客午餐時間別進來」日麵店公告震撼250萬人！總公司急認錯

許多民眾喜歡到日本旅遊，但日本各行各業近期難以應對越來越多觀光客，近日該國知名連鎖麵館「名代富士蕎麥麵」（名代富士そば）1家分店，在門口貼上公告，要求旅客「應避開午餐時間」，文章曝光引發全網熱議，瀏覽數高達250萬。事情發酵後，該麵館總部負責人出面表示，這對顧客不禮貌，已要求店家移除公告。

近日有名網友在X上貼出照片，某家富士蕎麥麵貼出公告，內文用中文、日文、英文、韓文寫著「旅行者應該避開午餐時間，我們優先考慮在該地區工作或學習的人」。

文章曝光後，其他人紛紛留言表示，「我只懂英語，但這種表達方式也太直接了，令人難以接受」、「經營方說得很漂亮，但如果因此導致翻桌率和營業額下降，最後不是還是要責怪一線員工嗎？他們難道不覺得這對目標客群很不尊重嗎？」、「因為觀光客巨大的行李會阻礙通行，還會悠哉地待很久。」

不過也有當地人強調，日本人去富士蕎麥麵店時，都是吃完就走，但遊客可能會慢慢吃，對於以翻桌率為命的店來說，閒暇時間可以，但午餐時段真的很困擾，自己認為這張告示是正確的。

不過根據日媒《J-CAST ニュース》報導，名代富士蕎麥麵經營集團的一位負責人表示，他們於8月14收到顧客反饋，稱外國客過多，在店內用餐受到影響，分店自行決定掛出該告示，看來是因為午餐時段生意很不錯，但經營方認為這樣子對顧客不禮貌，因此要求分店撤下告示，並強調這是總部管理不足所導致的，而該分店也於21日了撤下告示。

