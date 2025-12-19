旅客去日本必買什麼？「這間店」擊敗迪士尼、唐吉訶德，網友曝價差是關鍵

台灣人愛去日本旅遊，帶動龐大的觀光消費商機。日本觀光廳最新調查數據顯示，各國訪日旅客的消費習慣出現令人意外的結果，知名服飾品牌UNIQLO以5.51％的消費占比奪下冠軍寶座，而台灣旅客熟知的東京迪士尼排名第９，必逛景點唐吉訶德排名第11，顯示觀光客的購物偏好與一般認知存在顯著差異。

訪日觀光客最愛買什麼

粉專《旅人老K偏愛日本》分享日本觀光廳最新調查數據，該調查在25個機場與港口，以12種語言收集24620份問卷後發現，訪日旅客入境消費第１名為UNIQLO，第２到10名依序為ROYCE'巧克力（3.03％）、資生堂（1.31％）、鬼塚虎（1.30％）、GU（1.24％）、白色戀人（1.23％）、Nike（1.16％）、寶可夢（1.13％）、迪士尼（1.03％）、日本環球影城（0.84％）。



巧克力品牌表現亮眼，ROYCE'巧克力以3.03%的占比位居第２名，北海道知名伴手禮白色戀人也擠進前６名，顯示甜點類商品深受訪日旅客喜愛。

唐吉訶德沒進前10名

令人驚訝的是，台灣旅客心目中的必逛聖地唐吉訶德僅排名第11，未能擠進前10名。其他知名品牌在榜單中的表現包括：排名第14的KitKat奇巧巧克力、排名第15的任天堂、排名第16的撒隆巴斯、排名第24的薯條三兄弟、排名第26的7-ELEVEN，以及排名第31的無印良品。

網友稱讚UNIQLO便宜必買

名單曝光後，多數人對UNIQLO奪冠表達認同，「UQ真的太便宜」「傳說中的觀光概念股，UNIQLO也是因為台灣和日本的價差有點大，才很多人飛去日本買的」「每次去日本怎樣都要去UQ，帶個內衣褲也好」「不愧是第１名，連我家這種不會亂買的，這次女兒也買了４件，台灣一半價啊」。

消費習慣反映旅遊型態

部分網友也分享其他消費經驗，「我們的消費大多是小七、羅森、全家」「我們家花最多的是租車和飯店！購物花費相較之下比例就小多了」「沒有萬代，失敗」「Bic Camera跟Yodobashi居然都沒上榜」「我是買各地名物，如瓷器、手工藝品」。

▲訪日旅客入境消費第１名為UNIQLO。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

