旅客受託攜帶商品或樣品入境 應主動向海關申報以免受罰

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【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，近來科技產業蓬勃發展，貨品型態日益多元，業者報運進口高科技產品或樣品，因體積微小，常委由所屬職員以旅客身分隨身攜帶入境。惟邇來發現有旅客受託攜帶公司貨品入境時，因不諳規定，疏忽誤走綠線檯，未經由「紅線（應申報）檯」向海關申報，致貨品未經查驗即攜入國境，違反海關緝私條例相關規定而遭受處罰。

高雄關進一步說明，我國實施入境旅客紅綠線通關制度，入境旅客攜帶貨品須以廠商名義辦理進口報關，縱使於入境前廠商已向海關預先申報進口報單，受託旅客仍應至紅線檯向海關申報，並申請查驗，經海關查驗無訛後放行，旅客始得提領貨物，切勿直接由「綠線（免申報）檯」通關入境。

高雄關呼籲，廠商如有委託旅客攜帶貨物入境，應善盡告知義務，事先提醒旅客入境應主動由紅線檯通關，倘旅客對於所攜帶行李物品應否申報存有疑義時，亦可於入境紅線檯向海關洽詢，以免違規受罰。倘另有進口通關程序上問題，歡迎洽詢高雄關，以保障通關權益。（圖／記者王雯玲翻攝）