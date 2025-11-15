旅客失控 台鐵副站長掛彩 今年第14起 工會批無作為

台鐵瑞芳站副站長14日深夜勸離情緒失控的滯留旅客時，遭對方攻擊勒脖壓制在地，全身多處擦挫傷送醫。而台鐵今年已發生14起員工遭旅客攻擊案，工會痛批對暴力從未有解，增聘保全杳無音信。台鐵回應，改善執勤安全是努力目標，譴責暴力，將協助副站長提告。

第1280次區間車14日23時許駛抵終點瑞芳站，一名男旅客滯留車廂，站員請其下車遭拒，副站長隨即通報警方，為避免影響後續列車進站，副站長與站員在員警到站前嘗試勸離，豈料旅客情緒失控激動攻擊猛踢，一度勒脖將副站長壓制在地。

廣告 廣告

多名員工合力壓制下副站長才脫身，該旅客陷入失控狀態不停尖叫大吼「我要殺了你」。台鐵表示，副站長嘴角、身體都流血擦挫傷，通報119將旅客強制送醫，交鐵警偵辦，副站長送醫治療，傷勢無大礙返家休息，嚴厲譴責暴力，將協助員工提告，呼籲理性對待公共服務人員。

台鐵產業工會祕書長朱智宇指出，站員在衝突中不斷遭民眾辱罵與肢體攻擊，面對長年旅運暴力，台鐵僅以定期滾動檢討應對，員工仍活在職場暴力陰影下，未增聘保全，卻要求站長加強站區治安管理，加重員工責任，運務人員孤立無援，台鐵董事長鄭光遠過去任職的高鐵每車有保全，怎到了台鐵卻安全降等。

台鐵提到，列車鐵警巡查已提高頻率，目前台北、高雄站各有3名、6名保全，另台北站實施「鐵警、保全、車站」通報巡檢制，將列主要車站常態作為，未來視人力需求編預算支應保全費，其餘如特等或一等站，正研議比照辦理。

朱智宇疾籲，交通部長陳世凱應以主管機關、唯一股東身分，要求台鐵增聘列車及車站保全，重擬安全措施。