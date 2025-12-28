旅客怒轟「漲完票價誤點更嚴重」 台鐵喊冤：扣除不可抗力因素「準點率達97.5%」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵於6月起全面調漲票價，平均漲幅達到26.8%，然而在12月兩度發生嚴重誤點事件，包括12月6日中壢電力設備異常，導致超過4萬名旅客受影響；同時在24日平安夜晚間大肚溪南號誌站至彰化站間電力設備也故障，造成山海線一度中斷，持續到隔日深夜才完成旅客疏運。都讓旅客大感無奈，甚至有人質疑，台鐵漲完票價誤點反而更嚴重。不過根據台鐵統計，截至今年11月，誤點在扣除不可抗力因素後，已達成97.5%的目標。

台鐵進一步說明，雖然票價全面調整，但客運收入比去年高、運量也增多。截至12月19日，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6444.3萬元，相較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次、大約成長1.4%；票務收入增加1410.7萬元、大幅成長28.0%。預估全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9%。

台鐵強調，在配合推動公共運輸通勤月票TPASS政策下，統計至114年12月19日，平均上車人數TPASS為18.5萬人次，較去年同期成長26.3%。透過系統優化、技術創新，不斷提升服務品質，提供更高效、便利的通勤方案，增加旅次及營收。擬定「車站結合地方創生作業要點」強化促進車站結合地方創生發展，積極攜手辦理活動，如富岡鐵道藝術節、二水國際跑水節、屏東鐵道文化觀光祭、南國漫讀節、宜蘭鐵道通車百週年活動、新竹竹東親愛愛樂推出地區郵輪行程，帶動支線與地方觀光。



