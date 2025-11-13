旅客投訴竟遭客服註記「白癡客人」 Klook道歉了：最重將辭退該名員工

一名旅客在Klook上購買旅遊行程後，因旅程中發生問題，向客服提出客訴，沒想到回信竟被標註「白癡客人」。示意圖。取自Pexels



旅遊預訂平台Klook服務多元，除了能提前預訂各種旅遊行程，還能訂車票、住宿，不過近日一名網友因購買的旅遊行程發生問題，沒想到寄信提出客訴後，收到的回覆信竟標註「白癡客人」，氣得在社群平台發文表示「對klook真的很失望」，引來眾多網友討論。對此，Klook在貼文下方留言表示已啟動內部調查，最重將直接開除該名員工，並表態願提供1萬元等值Klook幣道歉。

Klook客服回信竟標記「白痴客人」讓網友氣詐。翻攝自threads

一名網友透過Klook購買「茨城土浦花火大會一日遊」行程，不過因行程發生問題，於是回國後向Klook提出理賠申請。沒想到客服回覆的信件最上方竟出現「白痴客人」，讓他傻眼表示「Klook的客服信箱回覆，竟然這樣污辱人，對Klook真的很失望」。

貼文發布後引來大批網友回應，紛紛表示，「客人付錢，結果被當白痴」、「現在的員工素質真的普遍都很低」、「他們的客服本來就超爛，買過一次就直接永久拒絕往來」、「怎麼樣都不能說別人是白痴吧」，還有不少網友分享自己和Klook客服互動的不愉快經驗，打趣表示「說不定我的備註是奧客」。

Klook官方也在下方留言坦承對客服員工的訓練和管理不足，「我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。我們已啟動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」，同時表示希望能親自和該名網友說明與致歉，並表態希望提供和台幣1萬元等值的Klook幣以表達歉意。

