旅客拒下車動粗 瑞芳站改建警力遙遠有安全隱憂

（中央社記者黃旭昇新北15日電）有男子昨天深夜在台鐵瑞芳站攻擊站務人員受傷，鐵路警察局瑞芳派出所今天凌晨將男子依傷害罪嫌等移送檢方。新北警方表示，瑞芳車站改建中，鐵路警力真空有安全隱憂。

鐵路警察局瑞芳派出所所長姜義政今天表示，凌晨零時8分許接獲台鐵公司通報，1280次區間車停靠瑞芳終點站時，第10車廂內有1名男性旅客滯留不願配合下車，與站務人員發生糾紛。

鐵警說，因駐地在貢寮福隆車站，故先請新北市瑞芳警派出所先協助。鐵警到場時，男子已先由列車長及站務人員合力帶下車，經救護評估後往醫。全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪，分別移請交通部鐵道局裁處及基隆地檢署偵辦。

廣告 廣告

新北市的警察告訴中央社記者，案發於車站內，地區警力只是基於「友軍」角色協助。原處理鐵路治安與突發事件的鐵警瑞芳所被調往福隆站，此案不僅凸顯勤務調度的距離問題，瑞芳車站乘客密度高、施工混亂風險大，更攸關旅客安全真空的隱憂。

熟悉狀況的警官認為，今天凌晨案發後，有網路輿論將焦點與責任模糊成「都是警察來得太慢」，這說法不公平，也模糊安全隱憂的焦點。

鐵路警察台北分局告訴中央社記者，因瑞芳車站改建，瑞芳派出所將駐地移在福隆車站，瑞芳派出所轄區包括西部幹線、宜蘭縣、平溪線、深澳線等17個車站，與8處平交道、27處隧道、33處橋梁。（編輯：林恕暉）1141115