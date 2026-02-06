旅客搭台鐵感受不到溫度！「準點率新制」將納績效控管（示意圖/本報資料照）

台鐵去年列車準點率目標97.5％，扣除不可抗力因素後僅97.02％。現行計算方式為到達終點站時間與時刻表相比，延誤5分鐘內算準點。但台鐵考量旅客可能在中間站點遭遇延誤，與整體準點率感受有落差，台鐵董事長鄭光遠也坦言「旅客搭台鐵感受不到溫度」，故今年祭出新招，深入各車站控管準點率，並納入車站工作績效檢視，預計上半年實施，力拚今年準點率達到97.7％。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，去年在準點率管控上，主要是外物入侵、死傷事故影響較多，很大部分是不可抗力因素，去年底也接連發生兩起電車線設備損壞，都造成滿嚴重延誤，也讓準點率在最後一季表現微幅下降，不過今年一月已達98.3％，與各國比較也維持不錯成績，但仍不能滿意要持續改善。

台鐵公司6日說明年度回顧與展望。（蔡明亘攝）

考量台鐵現行計算準點率方式為起點至終點平均時間，與旅客感受不符，台鐵今年祭出新政策，將深入針對各車站控管準點率。

馮輝昇說明，現在發現整體平均準點率，和民眾的感受有落差，已成立「誤點改善小組」，除了針對整體旅次準點率控管，也要針對各車站誤點情形控管，讓站長也要注意列車出發號誌的開啟、進站及列車監視作業等，不過要先建立機制後才會推動，希望讓各站有了解與準備時間。

馮輝昇提到，行控中心都有資料，各列車延誤幾秒都查得到，以往準點率被起始的計算方式平均掉，可能在中途有延誤，但到終點是準點，民眾在中間感受就不同，為解決感受落差祭出新制，未來也會納入工作績效中檢視，在準點率較高的車站，會結合激勵制度給予獎勵，預計今年上半年實施。

「現在要趕快做結構性改變！」鄭光遠說，會將站務、車務管理成立運務管理處，不僅控管準點率，各站間也能互通有無，車班與車班間相互照應，補強組織橫向聯繫。他坦言，現在旅客搭台鐵較感受不到溫度，儘管改善許多硬體安全設備，也較難看到，但都是扎根的工作，所以安全做好了，就要往便捷、舒適等旅客服務努力。

鄭光遠表示，台鐵一天日均運量66萬人次，每日發車約1200班次，對旅客來說，準點率是比較概念性的數字，希望透過新制度，深入各站控管準點率，找出個別案件因素並設法改善，否則每個站的準點率影響因子太多了，可能是設備故障等旅客看不到的原因，也很難歸咎於單一車站，因此要特別小心，避免讓站務人員感到不公平，須謹慎衡量。

