旅客新規定！無正當理由戴「防毒面具、頭盔、面罩」等 北捷拒絕運送

台北市上週五（12／19）發生隨機攻擊事件，震驚全國，27歲的凶嫌張文身著戰術背心和防毒面具，在捷運台北車站地下街等地丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內共4人死亡。對此，台北捷運公司也緊急更新旅客規範，指出若無正當理由佩戴防毒面具、頭盔、面罩等裝扮，足以引發危安疑慮且經勸導仍不改善者，將拒絕運送。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，為維護捷運系統安全、乘車秩序並兼顧多數旅客權益，即日起若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣並足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將一律拒絕運送。

北捷表示，此措施已增訂入「旅客進站裝扮應行注意事項」，並於網站正式公告，違反規定者會視情節與警察人員強制護送其離開車站，另若無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，也會通報警方記錄。

不過，每到萬聖節或是各大展覽、遊行舉行時，有不少民眾裝扮成各種角，這種情況是否能夠搭乘北捷呢？對此，北捷表示，基於尊重多元文化與個人裝扮意願，戲服、布偶裝、COSPLAY等服裝原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

