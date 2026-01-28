旅客機上狂拍 虎航名牌可移除中文全名

▲台灣虎航自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，將移除中文全名。（圖／虎航提供）

[NOWnews今日新聞] 社群軟體盛行、自媒體發達，不少旅客出遊喜歡透過鏡頭記錄旅行、拍攝飛行過程，虎航考量第一線服務員工隱私，2月起開放第一線員工依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，避免全名過度暴露；新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識。虎航也呼籲旅客，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。

台灣虎航今（28）日宣布職場優化措施，為兼顧服務識別與第一線同仁隱私，台灣虎航宣布自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌。新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露，讓同仁能在更具安全感的環境下，專注於執行旅客服務及飛航安全程序。

台灣虎航也溫馨提醒，為維護每一位旅客的搭機品質及肖像權，並尊重第一線同仁的隱私空間，請旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。台灣虎航期待與所有虎迷攜手，共同打造一個自在、舒適的飛行空間。

另，虎航也持續關注員工執勤時的工作舒適度。自今年1月1日起，已正式開放客艙組員可配戴眼鏡執勤，此舉旨在減輕客艙組員長時間在較乾燥客艙環境下配戴隱形眼鏡的不適感，讓組員能以最佳的狀態執勤。

