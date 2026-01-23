旅客注意！北捷新規「進站勿使用行動電源」 違規不慎釀災將依法究辦求償

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北捷運自2024年至今，共發生5起行動電源自燃事件，其中3起發生在列車內，2起發生在車站範圍內。為因應行動電源在捷運系統內起火事件，台北捷運公司今（23）日召開記者會，公布最新安全宣導措施，呼籲旅客進入捷運範圍後，勿使用行動電源充電，並妥善保管隨身電子產品，若因使用或保管不慎導致發生失火等實質造成公共危險情事，將依法究辦及進行求償。



北捷安全衛生處處長林榮輝說明，目前國內軌道運輸並未禁止旅客攜帶行動電源，但在諮詢專家並進行內部討論後，基於公共安全考量，決定正式公告並加強宣導，提醒旅客進入捷運系統後「請勿使用行動電源充電」；若行動電源出現變形或異常發熱情形，也勿攜入捷運系統。

林榮輝表示，目前仍以勸導為主，若站務或巡查人員發現旅客使用行動電源，會委婉提醒。不過，若因使用或保管不慎導致行動電源自燃，引發火災並對公共安全造成實質影響，將依法追究，並視實際損失狀況進行求償。

針對捷運站內設有行動電源租借服務一事，林榮輝也說明，這屬於服務性質，「即便有租借服務，旅客進入捷運系統後仍請勿使用行動電源，並妥善保管」。

此外，北捷已在全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等緊急應變工具，一旦發生行動電源冒煙或起火情形，站務人員可立即處置，並同步通報110與119。北捷也提醒旅客應留意隨身電子產品狀態，避免影響行車與乘客安全。

