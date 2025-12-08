即時中心／林耿郁報導

受青森外海7.5強震影響，日本東北、北海道多處交通今（9）晨持續受阻。東北新幹線盛岡至新青森間因設備需要檢修，目前全面停駛，暫時無法確定何時恢復營運。東京至盛岡段則正常運行，另外JR鐵道也有部分停駛。

旅客注意！NHK報導，在昨夜7.5強震後，東北新幹線盛岡以北路段全面停止營運，需確認安全後才會重新發車，目前尚不清楚需要多久時間。

地方鐵路方面，岩手縣銀河鐵道、三陸沿岸鐵道全線停駛；另外青森鐵道，以及北海道函館線局部區間、室蘭線、日高線、根室線等亦中斷，部分列車改以區間運轉因應。

廣告 廣告

航空方面，日本航空、全日空均表示，各地機場跑道未受損，將正常飛行；札幌新千歲機場震後曾短暫進行跑道檢查，部分深夜航班延誤，目前已恢復。

高速公路部分，八戶自動車道通行禁令已於清晨解除，但三陸沿岸道路「野田-八戶南」路段仍封閉；北海道方面，道央、日高、函館新道及多條外環道路仍中斷，相關單位持續巡查路面狀況中。

海運也受津波警報影響。津輕海峽、青函、室蘭等多條航線一度全面停航，部分已出海的船班一度在外海待命，在海嘯注意報解除後已陸續靠港，無乘客受傷。





原文出處：快新聞／旅客注意！日本7.5強震後 東北多地交通中斷

更多民視新聞報導

赴日注意！氣象廳解除海嘯注意報 警告後續仍恐有「巨大地震」

鬆一口氣！日東北外海7.5強震 各核電設施暫無異常

日本暗夜7.5強震！海嘯警報調降 魚缸狂晃畫面曝光

