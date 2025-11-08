旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫，他表示，人力及X光檢查都要加強20%，對於進出的國人，「不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任。」尤其來自高風險地區的更加要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。 台中梧棲一處養豬場病死豬9月22日驗出非洲豬瘟病毒，經過15日禁宰等措施後，昨日凌晨禁宰解封。卓榮泰今日也到桃園機場視察邊境防疫情形。 卓榮泰表示，剛剛是視察新的第三航廈的北廊廳。進度正常完成，下個月開始，會有出入境的旅客經此進到二航廈出關。在安全防疫上一定要跟現在一、二航廈完全一致的標準。 卓榮泰說，從2018年開始，從賴清德、蘇貞昌到陳建仁院長，中央地方合力守護了台灣這一塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層的防護、多層的阻隔，才能夠阻絕於境外。 卓榮泰說，剛剛部長有講，現在檢驗的過程當中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但我們成功把它阻絕。未來這樣的工

