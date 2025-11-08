旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導
日本東京今（8）日上午發生鐵路沿線火災，導致京王電鐵旗下的「井之頭線」部分區段全面停駛，鐵軌交通受到嚴重影響，不知何時才能恢復正常運行。
旅客注意！據京王電鐵公布，當地時間上午7點多，井之頭公園車站附近發生火災，火勢波及鐵道旁設施，為確保安全，富士見丘至吉祥寺站之間的上下行列車全面暫停運行。
目前尚無恢復通車時間，鐵路公司正待消防單位撲滅火勢，並完成安全確認後，才會復駛。
現場民眾指出，起火地點位於鐵軌旁植被或相關設備，濃煙滾滾；社群平台上也有乘客分享爆炸畫面、停駛資訊及消防車警鈴現場聲響，畫面相當駭人。
部分乘客被迫改搭公車或其他路線轉乘；本起事故預計將為鄰近區域交通帶來一陣混亂。
原文出處：快新聞／旅客注意！東京「井之頭線」鐵道大火停駛 駭人畫面曝光了
