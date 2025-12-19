旅客注意！桃機接送區明年啟用「科技執法」 臨停「逾3分鐘」就開罰

桃園國際機場接送區預計在2026年啟用「科技執法」系統。未來接送旅客車輛若在航廈外臨時停車超過3分鐘，將會直接被取締開罰，現場不會勸導。

接送區臨停「逾3分鐘」就開罰 宣導期3個月

桃機接送區將於明年啟用科技執法系統，設有3個月宣導期，若於接送區臨停超過三分鐘，將依道交條例處600至1200元罰鍰。圖／台視新聞

初步了解，這套科技執法設備由機場公司設置，目前已進入驗收階段，預計近期完成。未來將比照桃園高鐵站的臨停取締模式，只要車輛在接送區停留逾3分鐘，系統就會拍照告發，並依《道路交通管理處罰條例》第56條，處600元至1200元罰鍰。

廣告 廣告

內政部警政署航空警察局行政科科長黃明凱表示，科技執法設備正式啟用前，將自115年1月1日起宣導3個月，期間不取締告發，並自115年4月1日0時起正式啟用。

民眾也對於「3分鐘是否太短」看法不一，有租賃車駕駛認為，只要事先和旅客約好時間，3分鐘足夠完成接送；也有駕駛表示，尖峰時段人多車多，可能來不及。

明年機場接機要當心 籲多利用航廈停車場

為減輕接送區壓力以及避免駕駛誤觸規定挨罰，桃園機場也建議接送車輛可多加利用前30分鐘免費的航廈停車場，待旅客領好行李、確認抵達後再前往接送。航警也表示，若旅客人數較多或有行動不便者，原則上不納入3分鐘裁罰設定，將視實際狀況彈性處理。

桃園／林注強、鄭艮祐、黃鈺君 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

傳日本旅客入境掃QR Code遭詐50美元 移民署緊急澄清

首波體驗桃機T3北廊廳！旅客狂讚超舒適 還有「特製乖乖」拿

桃機三航廈北廊廳試營運！「科技感登機門」曝光 今迎首批旅客登機