即時中心／徐子為報導

以往旅客跑錯航廈，或在桃園機場轉機，需要往返不同航廈，就會搭到桃機內的航廈電車，不過桃園機場公司今（12）日宣布，為配合第三航廈串接工程，預計從下（7）月1日起，停止營運原本的「航廈電車（Skytrain）」，且還傳出之後亦也不會復駛。







桃園機場公司表示，之後如果需要在一、第二航廈之間往返，可改搭桃園捷運、或24小時巡迴巴士。桃園捷運機場線有第一航廈站、第二航廈站，巡迴巴士也能在兩個航廈間往返。



航廈電車自2003年1月通車至今已23年，目前旅客若需往返桃機一航與二航，可選擇要搭乘航廈電車、機場捷運或是航廈巴士。

廣告 廣告

快新聞／旅客注意！桃機航廈電車「一原因」7/1起停止營運 傳不會復駛

7月1日起桃園機場航廈電車暫停營運。（圖／桃園機場公司提供）





原文出處：快新聞／旅客注意！桃機航廈電車「一原因」7/1起停止營運 傳不會復駛

更多民視新聞報導

發錢了！「這地方」也打算普發3千元振興經濟 遭質疑政策買票

藍白強推「高虹安條款」三讀！范雲怒批：量身打造的特權後門

勞工面試注意！雇主絕對不能問「這5類」問題 最高可重罰150萬

