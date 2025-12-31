旅客注意！祕魯「馬丘比丘」火車對撞 至少1死40傷

即時中心／林耿郁報導

最新消息，通往南美洲祕魯知名觀光景點「馬丘比丘（Machu pichu）」的觀光鐵路，稍早發生兩列火車正面對撞事故，造成至少1名火車司機死亡、40人輕重傷。

旅客注意！綜合外媒報導，這起火車對撞事故，發生在連接奧揚泰坦博（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單線鐵道路段。

鐵路單位指出，涉事列車分別由祕魯鐵路（PeruRail）與印加鐵路（Inca Rail）公司營運，對撞原因仍待釐清。

現場畫面顯示，多名乘客受傷，在鐵道旁休息；由於事故現場為偏遠的安地斯山區，無直接道路可達，十多輛救護車與醫療人員已設法趕往現場；至於有無台灣旅客受影響？至上午9點截稿時，暫無相關資訊傳出。

建於15世紀的馬丘比丘，位於安地斯山脈上，海拔約2,430公尺，有「天空之城」的美譽，亦為聯合國教科文組織UNESCO認證的世界文化遺產之一；每日吸引約4,500名世界各地遊客造訪。

由於地處偏遠，因此馬丘比丘在歷史上未被西班牙征服者發現，遺址得以留存於世；今日多數旅客仰賴火車、接駁巴士前往觀光、朝聖。

「天空之城」馬丘比丘。（圖／擷取自"晴天旅遊"網站）

