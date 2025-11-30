旅客注意！空巴A320全球召修 台灣虎航今日異動看這裡

即時中心／林耿郁報導

受太陽閃焰影響，空中巴士公司昨（29）天宣布，緊急召回全球逾6千架A320系列客機檢修；幸好影響不若原先預估的嚴重，大多數航班仍能正常起降。不過台灣虎航宣布，今（30）天部分航班延後起飛，請旅客特別注意相關異動。

出國注意！空中巴士公司昨天緊急宣布，召回6,440架A320系列客機檢修後，全球空中交通陷入一陣亂流，包括全日空停飛95架次航班等，超過上萬旅客受影響。

不過因為緊急召回命令發布在歐美國家的夜間，且部分航機只需要將系統中的「機頭角度控制」軟體恢復為舊版本即可正常運作，只有不到1千架飛機，需要進行耗時的硬體設備更換，因此影響程度較低。

在消息發出後，我國籍華航、長榮、星宇三航空公司均回應，旗下A321系列航班不受影響；不過主要機種是A320的虎航，有部分航班被迫延誤。

台灣虎航公布今（30）日航班延後如下：

- IT-632 台中前往濟州島

- IT-671 濟州島前往高雄

- IT-256/IT-257 桃園往返秋田

- IT-214/IT-215 桃園往返岡山（日本）

- IT-210/IT-211 桃園往返大阪關西

虎航建議，旅客可多加利用官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際起、降情況，將依天氣狀況調整；各航班最新離港、到港時間，仍以各機場公佈為準。

