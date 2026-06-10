旅客注意！護照「不滿1年」直接線上更換 這天起實施

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7月1日上午10點起，護照不滿1年者，符合條件資格方可至領務局官網「有條件式線上申換護照系統」進行線上辦理。圖／photoac

旅客注意！外交部自去年1月1日正式實施「有條件式線上申換護照」便民服務，去年7月首度將適用對象放寬至護照效期不足6個月的民眾，對此外交部發言人蕭光偉9日表示，自7月1日上午10點起，擴大線上申換護照適用範圍，護照效期不足1年者均可直接上網申辦。

蕭光偉表示，外交部「有條件式線上申換護照」措施上路至今，已經累積超過11萬人透過這項措施成功申換護照，而7月1日上午10點起，將擴大適用範圍。以下為您整理線上辦理方式及線上申換護照擴大適用條件：

線上申換護照！先具備3條件

在台灣設有戶籍的成年人 現持護照已逾期，或是效期不足1年且並未遺失者 原護照資料頁上所記載的事項均未發生變更者

線上辦理流程與準備事項：

凡符合上述條件者，今年7月1日上午10時起，便能透過領務局官網「有條件式線上申換護照系統」進行線上辦理；首先，民眾須透過「自然人憑證及IC讀卡機或註冊並安裝行動自然人憑證APP」驗證身分，登入外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」線上填表。

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其次，應準備最近6個月內拍攝、符合晶片護照照片規格的照片電子檔，備妥電子信箱帳號，並完成信用卡線上刷卡新台幣1,300元規費（不額外支付手續費）；待10個工作天（澎湖、金門、 馬祖地區離島14個工作天後），民眾即可至申辦時自行選定的領照地點臨櫃領取。

提醒領照時，為了核對身分，必須「本人親自領照」，並攜帶紙本或電子版收據、國民身分證正本以及領照時尚有效期的現持護照正本前往；若上傳的照片圖檔修圖過大、使用合成照或鏡像照，遭受理機關認定不符規定者，案件將不予退費，申請人必須重新繳費申辦。



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