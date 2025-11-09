旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通過閘門。此新制主要為避免座位浪費與自由座壅擠，確保整體搭乘秩序與旅客權益。

（示意圖／Unsplash）

高鐵公司指出，過去不少乘客臨時更改行程，未換票就提前改搭自由座，導致原訂的對號座無法釋出，平均每年因此浪費多達72萬個座位。不僅造成購票困難，也排擠自由座運能。新規上路後，若旅客僅提前1小時內改搭自由座，不在限制範圍內，仍可保留彈性。

為方便旅客換票，高鐵表示，新規定實施初期，將在各車站規劃特定窗口，提供旅客快速換票服務，為旅客節省時間。持手機票證的旅客，甚至可以不用現場排隊，直接在手機退票重購即可。另外，若旅客有緊急醫療需求、家人突遭變故等特殊因素，也可以主動告知，站務人員將積極協助處理。

台灣高鐵敬請旅客配合規定，發揮同理心，自明日起，對號座旅客如欲提前超過1小時進站乘車，敬請先行換票再搭車，以確保自身與其他旅客權益。

