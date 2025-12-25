旅客滿意度4.58星！桃機三航廈試營運告捷 今正式啟用

即時中心／温芸萱報導

桃園國際機場第三航廈北廊廳試營運進展順利，截至18日已執行184架次航班、服務逾4萬人次，航線涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳。旅客滿意度調查整體平均達4.58顆星，其中服務人員評價最高。機場公司表示，試營運分兩階段進行，已逐步納入到場航班測試，針對廣播音量與步行距離等意見即時改善，並提供愛心車服務。配合12月25日正式啟用，機場也預估耶誕與元旦單日旅運量約14萬人次。

桃園國際機場第三航廈北廊廳試營運持續穩健推進。機場公司指出，截至12月18日止，北廊廳已執行航班184架次，旅運量累計達4萬0392人次，航線涵蓋東北亞、東南亞，以及兩岸與港澳地區，整體運作順暢。

機場公司表示，試營運期間同步進行旅客滿意度調查，整體平均得分達4.58顆星（滿分5顆星），顯示旅客對北廊廳整體服務表現給予高度肯定。其中，環境觀感獲得4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星，服務人員表現更高達4.66顆星，整體回饋相當正面。





北廊廳試營運自12月1日至14日為第一階段，主要以離場航班為主，期間共執行122架次航班，旅運量達2萬6562人次。自12月15日起進入第二階段，開始納入到場航班進行驗證測試，截至18日共執行62架次，其中離場航班48架次、到場航班14架次，旅運量為1萬3830人次。

針對旅客回饋，部分建議如廣播音量調整、步行距離較長等問題，機場公司已即時改善，並提供愛心電動車等配套措施，持續優化動線與服務細節，為12月25日正式啟用做好萬全準備。

機場公司也指出，耶誕節及跨年向來是全球旅運高峰，今年不少民眾選擇自行請假出國旅遊，預估12月25日耶誕節當日航班數約767架次，1月1日元旦約759架次，單日平均旅運量皆約14萬人次，呼籲旅客提前規劃行程。





此外，機場公司提醒，目前已停止於機上發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須事先上網填寫電子入國登記表（Taiwan Arrival Card, TWAC），全程免費，最早可於出發前三天完成填寫，以加快通關效率。

為維護飛航安全並提升疏運順暢度，機場公司也提醒旅客六大注意事項，包括出發前確認護照效期至少6個月以上，善用市區預辦登機與自助行李託運服務，優先搭乘機場捷運或合法計程車，並確實遵守託運行李「四不原則」。同時提醒，行動電源與藍牙耳機一律不得託運，應隨身攜帶，通過安檢前也應事先整理隨身物品，以避免延誤通關。

機場公司表示，將持續蒐集旅客與航空公司意見，全面提升服務品質，迎接年底旅運尖峰。

