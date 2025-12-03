旅客碳足跡計算 虎頭埤全台第一

台南市政府3日公布3條全新打造的低碳旅遊行程，還宣布虎頭埤風景區完成全台第一件景區旅客碳足跡計算，象徵邁入永續觀光的重要里程碑。（洪榮志攝）

永續發展是全球旅遊產業共同關切的議題，更是不可逆的國際發展趨勢。正當全台各地紛紛推出「碳註銷遊程」之際，台南市政府3日除公布3條全新打造的低碳旅遊行程，更宣布虎頭埤風景區完成全台第一件景區旅客碳足跡計算，每位旅客的碳排量為0.3公斤，且全數都取得國際黃金標準核發的碳註銷證明，象徵邁入永續觀光的重要里程碑。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽強調，觀光業占全球碳排放量8％，並非「無煙囪工業」，每年觀光碳足跡成長率為3％且逐年上升。隨著明年歐盟碳交易制度上路，大企業面臨減碳壓力，地方政府建立標準化行程非常重要，讓企業可以直接參加並獲得低碳抵消證明，省去自行規畫與計算的成本，台南市推動低碳旅遊是領先全台的做法，希望未來能有更多單位跟進。

觀旅局長林國華指出，虎頭埤成為全台第一個完成景區碳盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域別具意義，經計算顯示，每位旅客造訪虎頭埤僅產生約0.3公斤碳排，也證明地方政府結合產官學與民間資源共同推動永續旅遊，具有高度可行性。

另外，此次推出的3條低碳遊程，也分別鎖定生態體驗、文創城市探索與特色溫泉文化，全面採用低碳運具、在地食材與環保旅宿。其中，虎頭埤、新化與大坑遊程結合生態導覽、太陽能船與香籤製作等活動，讓旅客在兼顧文化與自然體驗的同時，可比一般自駕減少46％的碳排。

至於文創與市區遊程則以古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動為主軸，透過高鐵與台灣好行的組合，使旅客碳排減少40％。另結合關子嶺泥漿浴、菁寮無米樂文化與鐵道園區的深度旅行，也能減少43％碳排。

林國華還強調，3條遊程全都依循巴黎奧運採用的ARO模式打造，由台灣觀光創新協會輔導業者進行遊程規畫與碳足跡計算，再由台北城市科大永續觀光研究中心查核，最後委由禾豐碳中和公司購買國際黃金標準碳權完成註銷。