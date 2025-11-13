旅客等2小時！飛機「救生滑梯」起飛前彈出 長榮：人員誤觸

長榮航空12日晚間11點35分的班機，因為人員不慎釋放救生滑梯，造成延誤兩小時。（圖／旅客提供）

長榮航空一架原定飛往維也納的班機，在登機完成準備起飛時，因機務人員誤觸釋放救生滑梯，導致全機旅客被迫更換飛機，延誤近兩小時才得以起飛。這起事件不僅造成旅客行程延誤，恐怕也為航空公司帶來超過百萬元的損失。救生滑梯在緊急情況下可於5秒內完成充氣，但使用後必須更換，且飛機在更換期間將無法執行飛行任務，顯示此類誤觸事件對航空營運的重大影響。

長榮航空12日晚間11點35分的班機，因為人員不慎釋放救生滑梯，造成延誤兩小時。（圖／旅客提供）

12號晚上11點35分，長榮航空BR65班機從桃園飛往維也納，旅客已全數登機準備起飛，卻突然被通知需要下機換乘其他同型號飛機。根據長榮航空回應，事件起因是機務人員在2號艙門進行檢查測試作業時，不慎釋放了救生滑梯。因此，班機延誤至隔天凌晨1點27分才起飛，整個過程延誤近兩小時。

空姐教室負責人陳瑞秋解釋，在準備起飛階段，機長會通知相關人員將逃生筏的位置從手動調整為自動模式。萬能科大航服系助理教授潘慧玲表示，這是飛機的安全機制，起飛前的檢查就是要確保在緊急情況下，艙門打開時救生滑梯能立即自動充氣。

起飛前機務人員需要檢查安全門設備，將手動模式切換成自動模式，確保遇到緊急狀況能夠自動開啟。（圖／TVBS示意畫面）

飛機上的救生滑梯僅能使用一次，而且充氣一次就要花費上百萬元。（圖／TVBS示意畫面）

飛機上的救生滑梯設計可應用於海面和陸地，關鍵時刻還能變成小船與機身分離。然而，機師職業工會教官史慶生指出，救生滑梯是大型充氣裝備，正常情況下應保持折疊狀態，一旦使用就會造成一定程度的損害。

救生滑梯雖然只需5秒左右即可充氣完成，但它僅有一次使用壽命。使用後必須等待原廠零件更換，這個過程至少需要1至3天，甚至可能更久，而且費用超過100萬元。更重要的是，在更換期間飛機必須停飛。因此，這次的誤觸事件不僅延誤了旅客的行程，也給航空公司帶來了相當可觀的經濟損失。

