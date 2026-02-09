旅客行動電源自燃 台鐵台中站剪票口煙霧瀰漫

台中火車站驚傳火警，今（9）天上午一名旅客背包內攜帶的行動電源，不明原因自燃，導致剪票口煙霧瀰漫，一出站後人員趕緊拿滅火器滅火降溫，幸好沒有造成旁人受傷或設備受損。

9號早上10點多，一名41歲張姓旅客放在背包內的行動電源，沒有在使用卻莫名自燃，還冒出白煙，他不知所措趕緊跑出站外求救，幸好立即由清潔人員使用滅火器撲滅。

行動電源燒到焦黑。圖／台視新聞

據統計，台鐵近兩年一共發生四起乘客行動電源自燃意外，去年在豐原站區間車上就曾發生旅客的行動電源自燃，冒出火花，車廂內也全都是煙，連背包座椅都被燒壞。

現在台鐵呼籲，民眾要購買有認證且合格的產品外，也規定旅客在使用行動電源時，應該要放在看的到的地方，若不慎引發火警，除了要負相關法律責任外，台鐵也會依損害程度向旅客求償。

台中／葉嘉雯、王英章 責任編輯／洪季謙

