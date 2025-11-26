中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導

台鐵2122次區間車，26日上午六點多，行經台中潭子區栗林車站時，有乘客包包內的行動電源，突然冒煙起火，車廂瞬間煙霧瀰漫，幸好列車長和熱心民眾，第一時間使用滅火器滅火，沒有人員受傷，有驚無險，不過台鐵公司目前行動電源沒有相關規範，提醒民眾要挑選合格產品，搭車時放在視線可及的範圍。

旅客行動電源起火! 台鐵車廂煙霧瀰漫幸無人傷

旅客行動電源突然起火燃燒 台鐵車廂內煙霧瀰漫(圖/民眾提供)





車廂中，突然煙霧迷漫，座位上的背包，起火燃燒，冒出熊熊火光，車上乘客見狀嚇壞，趕緊下車，並且通報相關人員。濃煙嗆得旅客直咳嗽，有乘客當機立斷，將起火的包包，拖到月台上，和列車長，合力撲滅火勢。地面留下大面積白色粉末，乘客的背包被燒得焦黑破損，而起火原因，就是因為這顆行動電源自燃。

廣告 廣告

旅客行動電源起火! 台鐵車廂煙霧瀰漫幸無人傷

乘客的背包被燒得焦黑破損 起火原因為包包內行動電源自燃(圖/民眾提供)





事發在26日上午六點多，正值通勤尖峰時段，台鐵2122次區間車，行經台中潭子栗林站時，旅客放在包包，未開啟使用的行動電源，突然起火燃燒，幸好火勢很快撲滅，只有車廂座椅和地板輕微毀損，沒有人員受傷。

旅客行動電源起火! 台鐵車廂煙霧瀰漫幸無人傷

台鐵將對旅客求償 也提醒民眾挑選合格行動電源避免發生意外(圖/民視新聞)





台鐵公司表示，突遇火警，車廂前、後都有滅火器，也可按壓緊急按鈕。台鐵目前對於乘客攜帶行動電源上車，沒有相關規範，只能加強宣導，提醒民眾挑選合格產品，不要邊充電邊使用，以免過熱，並且放在視線可及範圍，避免危害安全，還得負起相關賠償責任。









原文出處：旅客行動電源起火! 台鐵車廂煙霧瀰漫幸無人傷

更多民視新聞報導

北捷阿婆車廂亮刀「刀尖離脖3cm」！原因曝光只因1事…

國道驚魂！轎車行駛中突冒白煙 停靠路肩後秒變火球吞噬整車

通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光

