旅客行李箱夾帶大量違禁品 海關搜出「詭異木乃伊」緊急銷毀

美國海關在芝加哥歐海爾國際機場查獲一名剛果籍旅客的行李內，竟有如同木乃伊般的靈長類動物屍體。（圖／翻攝自X／CBPChicago）

美國海關與邊境保護局（CBP）近日在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）查獲一名剛果籍旅客的行李中夾帶大量違禁品，其中包括如木乃伊的「靈長類動物」屍體。官方表示，所有違禁品均已依法銷毀，以防潛在疾病與害蟲入侵。

根據外媒《CBS News》報導，歐海爾國際機場是美國最繁忙、最具連接性的航空樞紐之一，今年前7個月共有約4830萬名旅客通過。過去一年內該機場也頻傳各種狀況，像是假期因惡劣天氣取消近百班航班、航站外爆發槍擊事件，以及芝加哥市政府與美國航空間的登機口爭議，使機場工作人員壓力倍增。

近日海關與邊境保護局官員通報，查扣一名從剛果返美的剛果籍旅客行李，他的行李內竟裝有11磅（約5公斤）遭蟲害的豆類、17磅（約7.7公斤）不明植物，以及最令人震驚的呈現木乃伊狀態的「靈長類動物」屍體和4磅（約1.8公斤）靈長類肉品。

海關與邊境保護局透過官方社群平台上，貼出4張「靈長類木乃伊」乾燥後、被捆綁的照片，更形容此物品「極度令人不安」。同時海關與邊境保護局指出，該名旅客原以為攜帶的食品安全無虞，但事實並非如此；美國禁止任何野生動物肉類，尤其是非洲及其他地區的「叢林肉」入境，因為這類肉品恐攜帶危險病原或害蟲，對公共衛生與生態安全構成威脅。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）規定，所有叢林肉及可能接觸的個人物品在入境港口均須銷毀，違法者最高可處25萬美元（約新台幣792萬元）罰款。雖然目前該名旅客未被起訴，但海關與邊境保護局也強調，此類行為一旦查獲將嚴格執法，以防疫病與外來物種風險擴散至美國境內。

