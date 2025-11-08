旅客請注意！鳳凰颱風來襲 東琉線11/11-12全線停航
【記者 王苡蘋╱屏東 報導】受鳳凰颱風外圍環流影響，為確保航行安全，東琉線交通客船聯營處今（10）日宣布自11月10日起調整航班，並於11日及12日全日停航，13日將視海象狀況再行公告。
聯營處表示，11月10日僅保留部分航班，07:00琉球—東港停航、11:30東港未班船正常開航、14:00琉球未班船正常開航，而16:30琉球—鹽埔航班停航。此外，支援公船自即日起暫停服務。
因受颱風海象惡化影響，11月11日（週二）及11月12日（週三）航班全面停駛，提醒旅客提早規劃返航安排，避免受影響滯留。
聯營處強調，將持續密切觀察天候與海象，並於第一時間透過粉絲專頁及官方網站發布最新航班資訊，籲請旅客隨時留意公告。造成不便，敬請見諒。（圖╱東琉線交通客船聯營處提供）
