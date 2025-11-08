旅客請注意！鳳凰颱風來襲 東琉線11/11-12全線停航

中央氣象署預報，今(114)年度第26號鳳凰颱風在太平洋地區生成，未來預估路徑將朝向西北西前進，預計11月10日(下週一)前後接近巴士海峽至台灣附近海面。依發展趨勢預估，11月12日至11月13日（下週三至四）將對嘉義市影響最顯著。因應颱風外圍環流及東北季風，可能挾帶強風豪雨，市長黃敏惠已指示市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。市府指出，面對鳳凰颱風發展強度、暴風圈大小以及路徑不確定性，市府全員戒備啟動相關防颱整備機制，與中央各單位完成橫向密切聯繫，經濟部水利署第五河川分署必要時可支援大型移動式抽水機協助；預先通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及將軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。此外，工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通，嘉義市共33部大型移動式抽水機，其中26部已部署於易淹水地區，其餘7部可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內之淤泥，避免車行地下道

台灣好新聞 ・ 9 小時前