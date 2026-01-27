旅客護照個資外洩 五福旅行社被駭「23GB資料」道歉了：已向警方報案

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

上櫃旅行社五福旅遊（2745）驚傳遭駭客入侵，大量旅客個資外洩。對此，五福於今（27）日晚間發布聲明證實，部分旅客資料確實受損，並公開致歉，同時已依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署等主管機關，全力配合後續調查。

上櫃旅行社五福旅遊（2745）驚傳遭駭客入侵，大量旅客個資外洩。（圖／翻攝Google Maps）

據《民視》報導，地下駭客論壇一名帳號為「fuck_tommyJ」的駭客於昨（26）日張貼多張竊密截圖，宣稱已取得五福旅行社高達23GB的內部資料，並提供下載連結供不特定人士存取。外洩內容相當敏感，除旅客資料庫外，還包括機票與訂位紀錄、護照內頁影像，甚至包含旅客照片、姓名、身分證字號、住址、手機號碼及航班資訊等詳細個資。

針對網站遭受網路駭客攻擊並導致部分旅客個資外洩，五福旅遊發表聲明，指出近日公司資安監控系統偵測到異常攻擊後，即刻啟動防禦與應變機制，初期研判影響範圍集中於影像圖庫系統，後續經外部資安專業單位深入鑑識，於27日確認受影響範圍較原先評估更廣，涉及部分旅客個資外洩。公司隨即於今日依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署等主管機關，全力配合偵辦。

五福表示，目前初步確認外流資料包含部分旅客姓名、護照及行程資訊，但所有信用卡與金流相關敏感資料皆依國際標準加密，或由第三方支付平台處理，未存放於遭攻擊的伺服器中，經查證並未外洩，旅客信用卡資訊安全無虞。

針對可能受影響旅客，五福已透過簡訊與電子郵件主動通知，並再次強調公司及合作夥伴絕不會透過電話要求提供帳戶、信用卡資料或要求操作ATM。同時也設置專屬客服專線供旅客諮詢。五福指出，目前公司營運及出團行程皆正常，對於造成旅客及社會大眾的憂慮，五福旅遊再次致上最深歉意，後續將持續投入資安預算，提升防火牆等級與存取授權監控，避免類似事件再度發生。

