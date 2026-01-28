旅客護照、行程23GB個資「遭駭外洩」 五福旅遊證實：已報案

五福旅遊證實部分旅客護照、行程等個資遭駭客外洩。（圖／報系資料照）

知名五福旅行社近日驚傳旅客護照等個資外洩重大資安事件！有駭客宣稱已公開五福旅行社高達23GB資料，內容包括旅客資料庫、機票、護照內頁，甚至涵蓋旅客照片、身分證字號、住址、手機號碼及航班資訊等個資。對此，五福旅行社27日發聲說明並致歉，表示初步確認受影響資料為部分旅客姓名、護照及行程內容；目前已向警方報案，同時完成全系統安全檢測與漏洞補強，提升防火牆等級與存取授權監控。

近日有媒體爆料，地下駭客論壇一名駭客宣稱，已公開五福旅行社高達23GB資料，並PO出竊密截圖，內容包括旅客資料庫、機票與訂位紀錄、護照內頁，導致旅客照片、姓名、身分證字號、住址、手機號碼及航班資訊等個資被公開。

針對旅行社遭受網路駭客攻擊並導致部分個資外洩一事，五福旅遊發聲指深感遺憾與歉意，並表示公司資安監控系統近日發現異常攻擊，第一時間即啟動防禦機制與應變程序，並全面盤查伺服器紀錄。

五福旅遊初期清查範圍集中於影像圖庫系統，經資安專業單位深度鑑識，於27日釐清受影響範圍較原先預期廣，並確認部分旅客個資受損。五福旅遊強調，公司隨即依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署等主管機關，全力配合偵辦。

五福旅遊初步確認受影響資料包含部分旅客姓名、護照及行程內容；而所有旅客的信用卡及金流機敏資料，均採取符合國際標準之加密存儲或委託第三方支付處理，並未儲存於受攻擊之伺服器中。經核實，此事件中旅客信用卡資訊確認安全無虞。

針對可能受影響的旅客，五福旅遊採取多項措施，包含透過簡訊、電子郵件等方式主動提醒相關旅客提高警覺；並提醒五福旅遊或相關旅遊供應商絕不會透過電話要求帳戶、信用卡資料，或要求至ATM進行任何操作；若旅客有任何疑慮，可撥打專屬客服熱線02-6609-7119。

最後，五福旅遊表示，公司已完成全系統安全檢測與漏洞補強，並提升防火牆等級與存取授權監控，目前公司所有營運及出團行程皆正常進行，未受事件影響。

