旅客高鐵座椅旋轉90度面對窗戶 網笑：高鐵好聲音？

生活中心／綜合報導

高鐵方便旅客多人出遊，座椅可180度旋轉，但卻出現旅客把椅子轉90度，直接面下窗外，有旅客覺得好玩，調侃這是高鐵好聲音嗎？也有人批評沒品，質疑會妨礙旅客通行、甚至影響安全。高鐵則聲明，請不要影響其他旅客，乘客如果被擋到，可以通知服務員。

紅色衣服旅客面對窗外，在高鐵座位上看似愜意，獨享一整車窗的風景。但看看座位後方女子的腿就知道，這調整並非正常模式，一般搭高鐵根本沒有在直接面對窗戶的座位。高鐵旅客：「如果是我我也想這樣做，就是可以看風景。」照片被po社群，吸引上萬人關注，有旅客留言說，第一次看到坐高鐵還開勿擾模式，笑稱直接升級觀光列車。還有人調侃，這是高鐵好聲音嗎，看來歌聲不怎樣，都不按鈕轉身，但也有網友批評，這樣很沒品，影響後座乘客用餐。

高鐵旅客：「車子都已經是滿的話，就會影響到別人，我覺得安全會比較重要，車廂本來就有設計前後，這是有安全考量的，這樣在走道上走路不方便耶。」實際搭乘高鐵，座椅確實能旋轉自如，旅客可以轉面對後座，但面對窗戶確實無法固定，自然也很難休息閉目養神。實際上高鐵官網，只說座椅能180度旋轉，方便旅客使用，沒提使用守則，甚至如何開罰？高鐵看了照片回應，希望共乘時方便與對座旅客互動，但不得影響其它旅客，若發現影響他人，服務人員將主動勸導，旅客也能立即反映。





台鐵新自強號EMU3000，座椅也能180度調整。但如果真想好好看窗外，建議還是選環島之星、或是山嵐號這類觀光列車，就有這樣的設計，若是自行調整，方便當隨便，只怕不是人人都能接受。

