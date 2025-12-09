旅客「隱形守護者」！中捷行控中心強化安全升級 全年無休主動監控更安心

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為全面強化捷運安全，台中捷運公司在市府強力支持下，積極擴充行控中心閉路電視（CCTV）設備與資訊員人力，建構綿密的「主動式安全監控網」。這群被稱為「鷹眼守護者」的行控人員，透過全天候輪巡監看機制，即時掌握車站與列車內動態，不僅大幅提升監控覆蓋率，更確保旅客乘車安全死角。

中捷公司總經理朱來順指出，行控資訊員的角色已由「被動通報」轉型為「主動出擊」，除負責廣播與調度外，更肩負監控重任。統計自113年12月迄今，資訊員透過CCTV主動發現並攔截的異常案例達26起，涵蓋旅客身體不適、孩童嬉戲及設備誤用等情形，展現顯著的防護成效。

台中捷運行控資訊員專注守護旅客安全。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中捷公司表示，今年11月24日水安宮站發生旅客暈倒事件，行控資訊員在路人察覺前即透過畫面發現異狀，迅速通報站務人員處置，成功爭取黃金救援時間，達成「救援零時差」。此外，針對孩童在電扶梯旁玩耍或長者步伐不穩等潛在風險，資訊員也能即時察覺並通報勸導，有效發揮防患未然的功能。

朱總經理強調，行控中心是捷運大腦，資訊員則是銳利雙眼，透過軟硬體升級與人員高度警覺，不僅提升了營運效率，更全面守護旅客安全。未來中捷將持續配合市府政策，精進監控設備與優化通報流程，致力提供市民更安心、反應更快速的捷運旅程。