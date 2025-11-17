旅客po網高雄住宿枕頭有蟲 觀光局長親自留言

高雄有一間旅店在六合夜市附近，周末有觀光客下榻，半夜枕頭爬出一隻蟲子。（示意圖／東森新聞）





高雄有一間旅店在六合夜市附近，周末有觀光客下榻，半夜枕頭爬出一隻蟲子，旅客被嚇醒，當下通知大夜班櫃台人員來抓，而週末都滿房，沒有房間可換，最後是全額退費給這名顧客，當事人也把事件po網，說到高雄住旅店，枕頭爬出小蟲，嚇到不敢睡，觀光局長高閔琳親自留言詢問是哪一家。

枕頭底下出現一隻小蟲子，在白色枕套底下格外明顯，這是旅客下榻高雄一間旅店，半夜發現枕頭爬出一隻蟲子，拍下照片，然後通知櫃台來抓。

飯店人員vs.記者：「（看到那個蟲蟲的照片，你們也傻眼是不是），對...我們遇過這種事情啦，對有發現那種蟲蟲，他有幫他抓起來，是他幫...那個我們夜班幫他抓，抓起來的...（所以的確是有蟲出現嘛）。」

飯店人員把蟲清除，但旅客不敢再睡那間房，等待值班人員通知主管的同時，旅客把照片跟經歷po網，說現在只能坐等天亮退房，這篇文章高雄市觀光局長高閔琳看到了，親自留言問請問這是哪一間飯店呢，局長網路海巡，被網友大讚很用心。而飯店回應，當天是假日都客滿，沒有空房可換，最後是全額退款。

其他民眾：「很噁心就是很不衛生，就是感覺就是，其他東西都不太乾淨。」

其他民眾：「會很不舒服，會讓我整夜不好睡，我會直接想離開。」

其他民眾：「畢竟花錢住旅店，我覺得還是要，環境還是要有一定的水準。」

飯店人員：「我們每個月都有固定在消毒啊，而且床務也都是每天會換床單，有可能是旅客的行李箱帶進來，會不會...或者是我們真的是，沒有清理乾淨之類的都有可能。」

業者強調，清潔管理紀錄表都有落實，每月也會請消毒公司消毒，有沒有可能是蟲子，跟著行李箱進來，還是有角落沒清潔乾淨，業者也致歉，強調會再加強房間清消，畢竟這間是強調環保的旅店，位在六合夜市附近，枕頭有蟲真的會嚇跑旅客。

