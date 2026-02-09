旅宿哄抬房價 觀旅局加強管理

農曆春節將屆，觀旅局將加強旅宿管理與市場透明，保障旅客住宿權益。圖為合法旅宿。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節將屆，旅宿業房價哄抬情事不斷。觀旅局表示，保障旅客住宿權益及維護台南觀光形象，持續精進旅宿業管理機制，落實房價資訊公開透明與合理化原則，確保住宿市場健全發展，營造安心、友善的旅遊消費環境，讓旅客能夠放心訂房、安心入住。

觀旅局指出，依《旅館業管理規則》及《民宿管理辦法》規定，旅館及民宿於辦理設立登記時，須向主管機關申報基本房價並完成備查；日後如有房價調整，原則亦須於變更後，向主管機關申報。除依法落實備查程序，並會要求業者於調整房價時，須詳實填列調整原因，由觀旅局針對房型差異、營運服務水準及相關成本結構等因素，綜合審酌其變更事由與價格合理性後備查，絕對會強化價格審核把關機制，提升市場透明度與公信力。

廣告 廣告

近日不斷傳出旅宿業在農曆過年、連續假期及大型活動期間，房價哄抬情事。觀旅局指出，因應旅宿需求增加，業者多會考量營運成本與市場供需情形，在備查房價範圍內訂定浮動房價，價格通常較平日為高，容易引發民眾疑慮，觀旅局已函文旅宿公協會，並透過相關群組加強宣導，呼籲業者切勿哄抬房價，且實際銷售房價不得逾越備查房價，維護消費公平與市場秩序。

此外，各項附加費用及違約金，如室內吸菸清潔費、攜帶寵物清潔費、加人加床費用及幼兒與兒童收費標準等，應於旅客訂房及入住時明確告知，並載明於住宿須知，確保資訊揭露充分透明，避免衍生消費爭議，保障雙方權益。觀旅局除加強宣導和房價查核，除呼籲業者自律經營，也提醒消費者詳加確認。