旅宿平台導入AI智能回覆 旅行更便利

「AI 語音支援」讓旅人可透過語音操作管理行程，以減少等待與溝通時間。（Booking.com提供）

全亞洲的國旅熱度正飆升，35％ 的旅客計畫國內旅行多於海外，較去年的 15％ 大幅上升。（Agoda提供）

旅宿平台導入AI智能回覆，代理式 AI 體現在適用於旅宿夥伴的「智慧訊息助理」與「自動回覆」功能，協助旅宿與旅人之間的溝通更快速、流暢且直覺。

Booking.com 將 GenAI 擴大應用至旅程關鍵環節，涵蓋了「AI 旅程支援」、「AI 語音支援」、「AI 租車助理」及「AI 航班搜尋摘要」，透過即時且情境化的協助，為旅人打造貫穿全旅程的智慧服務體驗。這些突破性的 AI 是 Booking.com 在滿足全球對智慧旅遊規劃需求上的重要里程碑，將全面提升旅人與旅宿夥伴雙方的預訂與服務效率。

數位旅遊平台 Agoda 發布「2026 旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢，會以AI規劃旅行，，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫，對 AI 的信任度亦呈正向輪廓：42％ 表示信任、48％ 持中立、僅 10％ 表示不信任。

