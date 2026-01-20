旅宿業加薪可聘外國技術工 業者憂引發不公平疑慮

（中央社記者吳欣紜台北20日電）化解產業缺工，旅宿業替低薪本勞加薪可聘外國技術人力，業者直言，低薪者可能是表現不佳者，加薪後恐不公平，勞動部則說，旅宿業低薪嚴重，盼透過政策拉高整體薪資。

少子化、超高齡社會帶來勞動力結構挑戰，勞動部跨國勞動力精進方案今年上路，明定觀光旅館及旅館業若缺工，替公司內1名本國勞工加薪新台幣2000元，就可以透過勞動部已經在菲律賓成立的海外延攬中心引進。

勞動部今天在勞動部勞動力發展署針對觀光旅館業、一般旅館業者舉辦首場外國技術人力申請流程說明會，有超過百名業者與會並發問。

廣告 廣告

根據勞動部規劃，旅宿業者替本國勞工加薪，被加薪者必須是公司內投保最低薪資投保級距的全時勞工，但這樣的制度設計今天卻遭多名業者質疑。

多名業者均指出，公司內部最低薪資的勞工往往是新進人員或者是表現不佳者，如果為了獲得移工聘僱名額就加薪，可能新進人員來不到3個月或是表現不佳的人因為加薪，結果薪資比第二級投保薪資級距的人高薪，恐怕造成不公平。

也有業者提到，勞工在公司內部領最低薪資一定有其道理，且現在最低工資年年調整，並非萬年不調薪。

對此，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員黃偉誠表示，旅宿業低薪定錨確實嚴重，設計這樣的制度盼拉高整體薪資。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉也現場回應指出，當初設計加薪制度時有進行研究，或許制度不是那麼完美，但這是政策首次上路，因此希望透過剛性立法讓實務操作更明確。

黃齡玉也舉例，雇主其實仍有加薪彈性，包含政策並沒有規定只能加哪個部門的員工，且雇主也可自由在屬於最低級距內的勞工挑選，並不一定是只能加最低薪勞工。

「旅宿業的平均薪資確實偏低」，黃齡玉表示，總統賴清德非常在乎勞工權益，設計加薪制度，也是為了避免引進外國人造成本國勞工有不平等、相對剝奪感等。（編輯：林恕暉）1150120