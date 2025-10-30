旅宿業告別缺工？引進外籍技術人力上路 洪申翰：設薪資與語言門檻防低薪外溢

勞動部長洪申翰（中）、勞動力發展署署長黃齡玉（左）和發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國。徐筱嵐攝



為解決國內缺工和低薪問題，行政院會今（10/30）通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。勞動部長洪申翰表示，過去外籍移工多集中於製造業及照護領域，對服務業始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，所以這次採取「加薪換名額」機制，雇主只要幫全職本國勞工加薪2000元，即可多聘一名外國技術人力，最高不得超過勞保投保人數的10%，而勞動部會設定薪資門檻不超過3.3萬元，且具備一定的語言能力。

行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，包括製造業加薪本國勞工可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力，同時，成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，另將增設直聘服務據點等。

勞動部長洪申翰與勞動力發展署署長黃齡玉說明跨國勞動力精進方案。徐筱嵐攝

勞動部長洪申翰今日下午說明精進方案重點，首先，在製造業移工部分，規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作的本國籍勞工加薪2000元，每加薪一位本勞就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採取此方案的雇主，所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

洪申翰補充，製造業增額的移工只要三年工作期滿，若雇主有意續聘，就必須再幫本國勞工加薪2000元，然而，有些企業先前調整最低工資的同時，也會連帶調升本勞薪資，倘若有雇主打算把最低工資調幅，算在運用核配移工名額之內，是不能夠允許，每年會定期進行查核。

跨國勞動力精進方案中，製造業加薪本國勞工，就能增加移工名額。勞動部提供

其次，放寬外國技術人力的留用上限，規劃開放符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計不得超過總員工的50％。

再來，鬆綁旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，本次開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本勞就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

跨國勞動力精進方案中，放寬外國技術人力留用上限，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%。勞動部提供

洪申翰指出，過去外籍移工多集中在製造業及照護領域，服務業開放始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，以「外國技術人力」方式開放旅宿業，是為了兼顧產業人力需求與薪資結構穩定，「服務業重視與顧客互動及服務品質，若採技術人力方式引進，並設定薪資與語言能力門檻，能有效避免低薪外溢」。

洪申翰說，旅宿業低薪比例高、勞工流動率大，特別是房務等工項，對中高齡勞工負擔沉重，他親自走訪多家飯店，體驗實際工作情況，「確實有些職務對中高齡者較吃力，開放技術人力能協助產業補實人力，同時維持合理薪資條件」。

跨國勞動力精進方案中，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主美加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額。勞動部提供

至於旅宿業的薪資門檻是多少？洪申翰表示，旅宿業外國技術人力的薪資約3萬至3.3萬元，但最終數字將與交通部協商後確定，而技術人力必須具備中文與英文溝通能力，符合技能資格，以確保服務品質與語言能力符合業界需求。

不過，交通部觀光署放寬外籍實習生來台從事旅宿業規定，已成為旅宿業人力的重要來源之一，但部分實習生的薪資偏低、權益保障不足。洪申翰強調，外籍實習生制度未來也將朝向規範化發展，並成為外國技術人力的重要銜接通道，許多實習生在台期間，已習得中文基礎、具工作經驗，若法規上順利銜接，將有助於建立穩定的中階人力來源，此部分持續與交通部研商。

另外，發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國補充，因應技術人力新制，勞動部將針對外國技術人力訂定專屬法規，預計2026年1月正式上路，包括將明定雇主申請資格、華語條件、薪資門檻及技術能力要求，並納入旅宿業及商港碼頭業核配比例，同時鬆綁生活管理與健康檢查等規範，讓技術人力在台工作與居住更為友善。

