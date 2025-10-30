旅宿業告別缺工？引進外籍技術人力上路 洪申翰：設薪資與語言門檻防低薪外溢
為解決國內缺工和低薪問題，行政院會今（10/30）通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。勞動部長洪申翰表示，過去外籍移工多集中於製造業及照護領域，對服務業始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，所以這次採取「加薪換名額」機制，雇主只要幫全職本國勞工加薪2000元，即可多聘一名外國技術人力，最高不得超過勞保投保人數的10%，而勞動部會設定薪資門檻不超過3.3萬元，且具備一定的語言能力。
行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，包括製造業加薪本國勞工可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力，同時，成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，另將增設直聘服務據點等。
勞動部長洪申翰今日下午說明精進方案重點，首先，在製造業移工部分，規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作的本國籍勞工加薪2000元，每加薪一位本勞就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採取此方案的雇主，所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。
洪申翰補充，製造業增額的移工只要三年工作期滿，若雇主有意續聘，就必須再幫本國勞工加薪2000元，然而，有些企業先前調整最低工資的同時，也會連帶調升本勞薪資，倘若有雇主打算把最低工資調幅，算在運用核配移工名額之內，是不能夠允許，每年會定期進行查核。
其次，放寬外國技術人力的留用上限，規劃開放符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計不得超過總員工的50％。
再來，鬆綁旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，本次開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本勞就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。
洪申翰指出，過去外籍移工多集中在製造業及照護領域，服務業開放始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，以「外國技術人力」方式開放旅宿業，是為了兼顧產業人力需求與薪資結構穩定，「服務業重視與顧客互動及服務品質，若採技術人力方式引進，並設定薪資與語言能力門檻，能有效避免低薪外溢」。
洪申翰說，旅宿業低薪比例高、勞工流動率大，特別是房務等工項，對中高齡勞工負擔沉重，他親自走訪多家飯店，體驗實際工作情況，「確實有些職務對中高齡者較吃力，開放技術人力能協助產業補實人力，同時維持合理薪資條件」。
至於旅宿業的薪資門檻是多少？洪申翰表示，旅宿業外國技術人力的薪資約3萬至3.3萬元，但最終數字將與交通部協商後確定，而技術人力必須具備中文與英文溝通能力，符合技能資格，以確保服務品質與語言能力符合業界需求。
不過，交通部觀光署放寬外籍實習生來台從事旅宿業規定，已成為旅宿業人力的重要來源之一，但部分實習生的薪資偏低、權益保障不足。洪申翰強調，外籍實習生制度未來也將朝向規範化發展，並成為外國技術人力的重要銜接通道，許多實習生在台期間，已習得中文基礎、具工作經驗，若法規上順利銜接，將有助於建立穩定的中階人力來源，此部分持續與交通部研商。
另外，發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國補充，因應技術人力新制，勞動部將針對外國技術人力訂定專屬法規，預計2026年1月正式上路，包括將明定雇主申請資格、華語條件、薪資門檻及技術能力要求，並納入旅宿業及商港碼頭業核配比例，同時鬆綁生活管理與健康檢查等規範，讓技術人力在台工作與居住更為友善。
更多太報報導
旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元
政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工 本勞加薪2000元可增外籍勞工額度
跨國勞動力新方案將上路！洪申翰：鎖定中階技術人力留用 並檢討薪資門檻
其他人也在看
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 10 小時前
《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
中華汽車獲「桃園市中高齡及高齡者友善企業認證」
面對人口高齡化與職場多元化的社會趨勢，中華汽車2025年榮獲桃園市政府「中高齡及高齡者友善企業認證」，此項肯定延續2024年勞動部「壯世代就業菁采獎」的成果，成為汽車業首家獲此殊榮的企業，展現中華汽車持續打造世代共融、共創價值職場的堅定承諾。2GameSome ・ 1 天前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 7 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是攤圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 5 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 5 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 8 小時前