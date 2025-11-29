旅宿業外籍技工32K 勞團憂拉低薪資

交通部觀光署提報至勞動部的旅宿業技術人力薪資門檻為3.2萬元，勞團認為偏低。（本報資料照片）

為了解決旅宿業缺工，勞動部已規畫旅宿業為本國人加薪即可換取外國技術人力名額，據悉，交通部觀光署提報至勞動部的旅宿業技術人力薪資門檻為3.2萬元，勞團認為，過低的薪資勢必拉低國人薪資，代表旅宿業不是缺工而是缺廉價勞工。觀光署則坦言，薪資門檻是依勞動部調查住宿業的「基層技術工及勞力工」薪資討論得出，但外國技術人力薪資條件仍要由勞動部訂定。

旅宿業外國技術人力從事工作內容包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等，勞動部2024年的職類別薪資調查指出，2024年住宿業聘用的「服務及銷售工作人員」或「技藝、機械設備操作及組裝人員」等技術工作薪資分別達3萬7477元及3萬5554元。

廣告 廣告

台灣勞工陣線祕書長楊書瑋說，包括製造業等其他產業技術人力的薪資門檻至少為3萬3000元，旅宿業技術人力薪資門檻若僅有3萬2000元，較其他技術人力門檻低外，相較於同樣工作內容的國人也偏低。全國產業總工會理事長戴國榮表示，若是外國人薪資門檻太低，恐怕會損及國人權益，「3萬2000元門檻確實太低」。

據悉，觀光署與勞動部已討論差不多，只差最後法制作業。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，將訂定「外國技術人力許可辦法」，明定包括旅宿業等外國技術人力資格、技術及薪資門檻、引進方式等，並與來源國政府合作辦理技術士檢定海外考場。

據悉，為因應可能會增加的技術士證需求，勞動部已規畫2026年起技術士檢定提供外語輔助，外國人可選用越語、印尼語、泰文、英文及他加祿語（菲律賓主要語言），報考包括旅館客房服務等技術士檢定。