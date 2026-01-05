旅宿業實習新制今實施 外籍生津貼不得低於基本工資

交通部觀光署修正實習要點，要求旅館業者提供外籍實習生的獎助金及生活津貼，合計不得低於勞動部公告的最低工資標準，不過得扣除膳宿費用。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕為保障外國實習生權益，交通部觀光署修正實習要點，要求旅宿業者提供的實習津貼不得低於勞動部公告的最低工資標準，不過得扣除膳宿費；根據勞動部公告及函釋，目前每月最低工資2萬9500元，每小時最低工資196元，膳宿費以5000元上限。另外，實習時間每日不得超過8小時、每週不超過40小時。新規今天公布實施。

我國旅宿業人力短缺，業界以大專以上外籍實習生補足部分缺口，去年總計申請2700餘人，我國核准約1900人，來台實習時間不得超過其學制一半。然而外籍實習生並無薪酬，是否有實習津貼、附食宿及工時規範，視該國學校及台灣旅宿業者協議內容而定，未受法規保障。

對此，觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，今天公布實施。主要修正方向有二：加強實習生來台實習權益保障，包括一定實習津貼、禁止不當剝削等；明確規範實習生學生資格。

實習要點增訂，旅宿業者委託代理單位辦理外籍生來台實習事宜，應於簽訂契約內，規定代理單位不得向實習生收費，避免學生負擔不當費用，降低債務束縛、強迫勞動等風險。

外籍生從事學習訓練以外的勞務提供或工作事實者，其獎助金及生活津貼合計不得低於勞動部公告的最低工資標準，並得扣除膳宿費。根據勞動部公告，今年元旦起，每月最低工資為2萬9500元，每小時最低工資196元；膳宿費則以2007年勞委會(勞動部前身)函釋，以5000元為上限。

外籍生實習時間每日不超過8小時，每週不超過40小時；不得於晚間10時至翌晨6時之間實習，但經外籍生書面同意者不在此限。業者在實習期滿後，應核發實習證明書，並於期滿30日內報觀光署備查。

如業者違反以上規定，觀光署得撤銷或廢止實習核准函，並視情節輕重，於3個月至2年內不受理其外籍實習生申請。

實習要點也增列，要求外籍實習生年齡與就讀學制應相符，避免外籍人士假冒學生身分，藉由實習管道來台打工。外籍生須具備中文或英文基本語言能力，非英語系國家須通過華語文能力(TOCFL)或歐洲語言共同參考架構(CEFR)測驗入門級(A1)以上證明。

