旅宿業將開放外籍移工 觀光署曝範圍：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

觀光署長陳玉秀（右）今於立法院備詢，藍委洪孟楷詢問有關開放移工議題。翻攝國會頻道直播



旅宿業缺工未解，據統計我國旅宿業房務及清潔人員仍有6,600人缺口待補，行政院對此預計將於今日（10/30）院會通過跨國勞動力精進方案，開放外籍移工從事旅宿業。針對有立委詢問旅宿業預計開放的樣態是哪些？觀光署長陳玉秀對此表示，預計將開放中階技術人力，適用範圍包括房務、清潔、櫃台及餐飲。

針對旅宿業缺工，觀光署今日於立法院交通委員會專案報告時表示，自2023年4月至去年9月實施旅宿業者新聘人力薪資補貼以來，共增聘2,811名房務及清潔人員；簡化僑外生評點制申請程序，爭取僑外生畢業後留台，截至10月核可1,153人；放寬實習生相關規定，目前共有1,822人申請，其中核准1,360人，另開放畢業僑外生從事旅宿服務工作。

廣告 廣告

立委洪孟楷質詢時提問，觀光署今年5月就說要針對旅宿業缺工問題，和勞動部研議開放移工，外界過去4、5個月都問不到資料，如今行政院突然說要開放中階技術人力，目前規劃開放移工的工作範圍是什麼？以後國內旅宿櫃檯會不會都是外籍人員？既然降低人力成本，房價是否可望降低？

立委林國成則表示，目前旅宿業對開放移工的規劃是1：1（即聘一名本國勞工才可聘一名移工），但連對國家建設最重要的營建業都沒有1：1，觀光署該爭取就要爭取，但應該在保障勞工下適度調整，1：1的比例實在太高。

陳玉秀表示，目前旅宿業規劃開放中階技術人力適用範圍包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項，且是在保障本國勞工前提下，來回開了很多次會議討論。

更多太報報導

有片／日本熊闖入校園！從高中到幼兒園全淪陷 體育館吊掛、打破玻璃門

粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光

王子遭控讓范姜彥豐戴綠帽 2個月前被問粿粿婚變反應曝光