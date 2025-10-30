旅宿業將開放移工 觀光署：可從事房務清潔等4工作

（中央社記者余曉涵台北30日電）針對旅宿業缺工議題，行政院今天拍板開放中階移工從事旅宿業。交通部觀光署署長陳玉秀表示，旅宿業將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作。

立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。

行政院院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，3重點包含本勞加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心，強化政府效能，預計明年首季上路。

陳玉秀在立法院備詢時說，旅宿業將開放中階勞工可從事的項目為房務、清潔、櫃檯及餐飲。

根據觀光署提出的業務報告，112年調查顯示，旅宿業房務清潔人力缺口為6600人；今年度的勞動力供需情形，正在調查當中。

為補足人力缺口，觀光署112年4月起到113年9月，實施補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能，補助旅宿業新聘房務及清潔人員，符合資格者可申請每月新台幣5000元補助，合計新聘任2811人。

觀光署指出，在爭取僑外生畢業後留台方面，建議勞動部將僑外生評點制申請書表中的房務專技工作，改為勾選制，簡化並便利業者留用僑外生，截至今年10月核可人數為1153人。

此外，觀光署也建議勞動部，開放畢業僑外生從事旅宿服務、放寬外籍實習生相關規定等，以利旅館業者後續攬才。

觀光署旅宿組副組長鄭憶萍接受媒體聯訪時補充，目前規劃聘請中階移工的業者需要1比1，也就是替1名本國勞工加薪2000元，才能聘請1名移工；聘請移工的人數上限為勞保投保員工的10%，也就是若業者在勞保有100名員工，最高只能聘10名移工。

鄭憶萍說，移工條件部分，薪資門檻為3萬2000元，且要求基本華語能力，技能資格細節後續還會再協商，目前規劃以菲律賓移工為主。但她也強調，最終薪資等資格，仍要以勞動部公告為主。

鄭憶萍指出，預計最快明年第一季，業者就可以引進移工，可望解決6600名的人力缺口。（編輯：吳素柔）1141030